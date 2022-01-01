Окупанти обстріляли житлові будинки Краматорська: є жертви, багато поранених
Сьогодні, 15:52
Росіяни обстріляли житлові та багатоповерхівки у Краматорську.
Про це повідомляють на сторінці Операції об'єднаних сил у фейсбуці.
Під вогонь окупантів потрапила низка будинків по бульвару Краматорський.
"Зараз на місці працюють правоохоронці та експерти, встановлюючи точну кількість загиблих та поранених. Постраждалим людям надають допомогу медики. За потреби - госпіталізують. Фахівці не дали ще остаточного висновку, яка саме зброя була застосована", - йдеться у повідомленні.
Зазначають, що орієнтовно, йдеться про крилату ракету - на кшталт такої, яку збили вчора поблизу Краматорська наші сили ППО.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляють на сторінці Операції об'єднаних сил у фейсбуці.
Під вогонь окупантів потрапила низка будинків по бульвару Краматорський.
"Зараз на місці працюють правоохоронці та експерти, встановлюючи точну кількість загиблих та поранених. Постраждалим людям надають допомогу медики. За потреби - госпіталізують. Фахівці не дали ще остаточного висновку, яка саме зброя була застосована", - йдеться у повідомленні.
Зазначають, що орієнтовно, йдеться про крилату ракету - на кшталт такої, яку збили вчора поблизу Краматорська наші сили ППО.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Росії – антивоєнні мітинги: поліція жорстоко б'є людей. ВІДЕО
Сьогодні, 16:17
Окупанти обстріляли житлові будинки Краматорська: є жертви, багато поранених
Сьогодні, 15:52
Якими мають бути зарплати вчителів під час війни
Сьогодні, 15:42
На Маріупольському напрямку ЗСУ провели контратаку
Сьогодні, 15:29