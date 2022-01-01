Окупанти обстріляли житлові будинки Краматорська: є жертви, багато поранених

Окупанти обстріляли житлові будинки Краматорська: є жертви, багато поранених
Росіяни обстріляли житлові та багатоповерхівки у Краматорську.

Про це повідомляють на сторінці Операції об'єднаних сил у фейсбуці.

Під вогонь окупантів потрапила низка будинків по бульвару Краматорський.

"Зараз на місці працюють правоохоронці та експерти, встановлюючи точну кількість загиблих та поранених. Постраждалим людям надають допомогу медики. За потреби - госпіталізують. Фахівці не дали ще остаточного висновку, яка саме зброя була застосована", - йдеться у повідомленні.

Зазначають, що орієнтовно, йдеться про крилату ракету - на кшталт такої, яку збили вчора поблизу Краматорська наші сили ППО.

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Теги: Росія, Україна, війна
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