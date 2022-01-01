Окупанти обстріляли житлові будинки Краматорська: є жертви, багато поранених





Про це повідомляють на сторінці



Під вогонь окупантів потрапила низка будинків по бульвару Краматорський.



"Зараз на місці працюють правоохоронці та експерти, встановлюючи точну кількість загиблих та поранених. Постраждалим людям надають допомогу медики. За потреби - госпіталізують. Фахівці не дали ще остаточного висновку, яка саме зброя була застосована", - йдеться у повідомленні.



Зазначають, що орієнтовно, йдеться про крилату ракету - на кшталт такої, яку збили вчора поблизу Краматорська наші сили ППО.

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