На Маріупольському напрямку ЗСУ провели контратаку





Про це інформують на



В результаті знищили 3 ворожі танки, 4 БМП, 2 Тигра та близько тридцяти російських окупантів. Двоє загарбників потрапили в полон.



"Опинившись в полоні росіяни заспівали вже звичну для них пісню про "мы не знали, куда нас отправляют", - йдеться у дописі.



Та все вони знали. Двоє танкістів, один з яких російський офіцер-командир взводу, вирішили здатися. Інші ж екіпажі, що знаходилися в розбитій колоні бронетехніки, залишилися в палаючих машинах назавжди.



Українські оборонці Маріуполя продовжують героїчно та мужньо стримують навалу агресора.

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