На Маріупольському напрямку ЗСУ провели контратаку
Сьогодні, 15:29
Сьогодні, 6 березня, на Маріупольському напрямку, українські захисники провели контратаку противника.
Про це інформують на сторінці Сухопутних військ ЗСУ.
В результаті знищили 3 ворожі танки, 4 БМП, 2 Тигра та близько тридцяти російських окупантів. Двоє загарбників потрапили в полон.
"Опинившись в полоні росіяни заспівали вже звичну для них пісню про "мы не знали, куда нас отправляют", - йдеться у дописі.
Та все вони знали. Двоє танкістів, один з яких російський офіцер-командир взводу, вирішили здатися. Інші ж екіпажі, що знаходилися в розбитій колоні бронетехніки, залишилися в палаючих машинах назавжди.
Українські оборонці Маріуполя продовжують героїчно та мужньо стримують навалу агресора.
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Про це інформують на сторінці Сухопутних військ ЗСУ.
В результаті знищили 3 ворожі танки, 4 БМП, 2 Тигра та близько тридцяти російських окупантів. Двоє загарбників потрапили в полон.
"Опинившись в полоні росіяни заспівали вже звичну для них пісню про "мы не знали, куда нас отправляют", - йдеться у дописі.
Та все вони знали. Двоє танкістів, один з яких російський офіцер-командир взводу, вирішили здатися. Інші ж екіпажі, що знаходилися в розбитій колоні бронетехніки, залишилися в палаючих машинах назавжди.
Українські оборонці Маріуполя продовжують героїчно та мужньо стримують навалу агресора.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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