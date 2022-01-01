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На Маріупольському напрямку ЗСУ провели контратаку

На Маріупольському напрямку ЗСУ провели контратаку
Сьогодні, 6 березня, на Маріупольському напрямку, українські захисники провели контратаку противника.

Про це інформують на сторінці Сухопутних військ ЗСУ.

В результаті знищили 3 ворожі танки, 4 БМП, 2 Тигра та близько тридцяти російських окупантів. Двоє загарбників потрапили в полон.

"Опинившись в полоні росіяни заспівали вже звичну для них пісню про "мы не знали, куда нас отправляют", - йдеться у дописі.

Та все вони знали. Двоє танкістів, один з яких російський офіцер-командир взводу, вирішили здатися. Інші ж екіпажі, що знаходилися в розбитій колоні бронетехніки, залишилися в палаючих машинах назавжди.

Українські оборонці Маріуполя продовжують героїчно та мужньо стримують навалу агресора.

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Теги: контратака, Маріуполь, ЗСУ
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