Ракетними ударами обстріляли Вінницю: Зеленський записав термінове звернення. ВІДЕО

Ракетними ударами обстріляли Вінницю: Зеленський записав термінове звернення. ВІДЕО
Нещодавно ворог здійснив ракетні удари по Вінниці. Внаслідок обстрілу – вщент зруйнований аеропорт.

Про це повідомив у терміновому відеозверненні президент України Володимир Зеленський.

«Щойно мені доповіли про ракетний удар по Вінниці – 8 ракет. Проти нашого міста, проти нашої мирної доброї Вінниці, яка ніколи не загрожувала Росії жодним чином. Ракетний удар – жорсткий і цинічний. Тепер повністю зруйнований аеропорт», - сказав Зеленський.

Він додав, що російські окупанти продовжують знищувати нашу інфраструктуру, наше життя.

«Ми повторюємо кожного дня – закрийте небо над Україною для російської авіації, для всіх цих терористів. Зробіть гуманітарну повітряну зону – без ракет, без авіабомб. Ми люди, і це ваш гуманітарний обов’язок захищати нас, захищати людей. І ви це можете. Якщо ви цього не зробите, якщо ви не дасте нам хоча б літаків, щоб ми могли самі себе захистити, то можна зробити тільки один висновок: ви також хочете, щоб нас дуже повільно вбивали. Це відповідальність також і політиків світу, західних лідерів. Від сьогодні і назавжди», – звернувся Зеленський вже до країн НАТО.



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Теги: Вінниця, обстріл, ракетні удари, Зеленський
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Коментарі 1
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зате дуже-дуже стурбовані, що аж заціпило
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