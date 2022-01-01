Ракетними ударами обстріляли Вінницю: Зеленський записав термінове звернення. ВІДЕО

Нещодавно ворог здійснив ракетні удари по Вінниці. Внаслідок обстрілу – вщент зруйнований аеропорт.Про це повідомив у терміновому відеозверненні президент України«Щойно мені доповіли про ракетний удар по Вінниці – 8 ракет. Проти нашого міста, проти нашої мирної доброї Вінниці, яка ніколи не загрожувала Росії жодним чином. Ракетний удар – жорсткий і цинічний. Тепер повністю зруйнований аеропорт», - сказав Зеленський.Він додав, що російські окупанти продовжують знищувати нашу інфраструктуру, наше життя.«Ми повторюємо кожного дня – закрийте небо над Україною для російської авіації, для всіх цих терористів. Зробіть гуманітарну повітряну зону – без ракет, без авіабомб. Ми люди, і це ваш гуманітарний обов’язок захищати нас, захищати людей. І ви це можете. Якщо ви цього не зробите, якщо ви не дасте нам хоча б літаків, щоб ми могли самі себе захистити, то можна зробити тільки один висновок: ви також хочете, щоб нас дуже повільно вбивали. Це відповідальність також і політиків світу, західних лідерів. Від сьогодні і назавжди», – звернувся Зеленський вже до країн НАТО.Зображення ілюстративне