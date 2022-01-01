У Луцьку сьогодні прощатимуться із загиблим Владиславом Недільком. ОНОВЛЕНО

Владиславом Недільком, який



Про це повідомляють на сторінці Серце Патріота у



"Маємо гідно зустріти земляка Владислава Неділько, який загинув 26 лютого в Луганській області. Його сьогодні везуть додому, на Волинь, приблизно о 17 годині буде прощання на Театральному майдані, приходьте вшанувати Героя! Вічна пам'ять нашому Захиснику! Оскільки дорога зараз складна, точну годину зустрічі повідомимо додатково!" - йдеться в повідомленні.



Згодом повідомили, що 7 березня о 10.00 у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку



Його похоронять на кладовищі у селі Несвіч.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним загиблого українського воїна!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 6 березня, приблизно о 17 годині на Театральному майдані відбудеться прощання зі старшим солдатом, який загинув 26 лютого під час підриву диверсійно-розвідувальної групи противника нашого танку під Лисичанськом.Про це повідомляють на сторінці Серце Патріота у фейсбуці "Маємо гідно зустріти земляка Владислава Неділько, який загинув 26 лютого в Луганській області. Його сьогодні везуть додому, на Волинь, приблизно о 17 годині буде прощання на Театральному майдані, приходьте вшанувати Героя! Вічна пам'ять нашому Захиснику! Оскільки дорога зараз складна, точну годину зустрічі повідомимо додатково!" - йдеться в повідомленні.Згодом повідомили, що 7 березня о 10.00 у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування загиблого у війні з Росією військовослужбовця. Його похоронять на кладовищі у селі Несвіч.висловлює співчуття рідним загиблого українського воїна!

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