У Луцьку сьогодні прощатимуться із загиблим Владиславом Недільком. ОНОВЛЕНО

У Луцьку сьогодні прощатимуться із загиблим Владиславом Недільком. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 6 березня, приблизно о 17 годині на Театральному майдані відбудеться прощання зі старшим солдатом Владиславом Недільком, який загинув 26 лютого під час підриву диверсійно-розвідувальної групи противника нашого танку під Лисичанськом.

Про це повідомляють на сторінці Серце Патріота у фейсбуці.

"Маємо гідно зустріти земляка Владислава Неділько, який загинув 26 лютого в Луганській області. Його сьогодні везуть додому, на Волинь, приблизно о 17 годині буде прощання на Театральному майдані, приходьте вшанувати Героя! Вічна пам'ять нашому Захиснику! Оскільки дорога зараз складна, точну годину зустрічі повідомимо додатково!" - йдеться в повідомленні.

Згодом повідомили, що 7 березня о 10.00 у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування загиблого у війні з Росією військовослужбовця.

Його похоронять на кладовищі у селі Несвіч.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним загиблого українського воїна!

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Теги: Росія, Україна, війна, Луцьк, Герой, прощання
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