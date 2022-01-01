Над Черніговом збили літак, який обстрілював місто авіаційними бомбами ФАБ-500. ФОТО





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Саме такі бомби сьогодні впали на подвір'ї приватної оселі, коли поруч впав збитий українськими військами російський літак.



"Дожилися по мирних житлових будинках почали кидати авіабомби ФАБ-500, які використовуються для військово-промислових об'єктів! Вони точно не для житлових будинків!", - написала у соцмережі Вероніка Рибак.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Війська РФ обстрілюють населені пункти України авіаційними бомбами ФАБ-500.Про це повідомляє Цензор.НЕТ Саме такі бомби сьогодні впали на подвір'ї приватної оселі, коли поруч впав збитий українськими військами російський літак."Дожилися по мирних житлових будинках почали кидати авіабомби ФАБ-500, які використовуються для військово-промислових об'єктів! Вони точно не для житлових будинків!", - написала у соцмережі

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