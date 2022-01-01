Над Черніговом збили літак, який обстрілював місто авіаційними бомбами ФАБ-500. ФОТО

Над Черніговом збили літак, який обстрілював місто авіаційними бомбами ФАБ-500. ФОТО
Війська РФ обстрілюють населені пункти України авіаційними бомбами ФАБ-500.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Саме такі бомби сьогодні впали на подвір'ї приватної оселі, коли поруч впав збитий українськими військами російський літак.

"Дожилися по мирних житлових будинках почали кидати авіабомби ФАБ-500, які використовуються для військово-промислових об'єктів! Вони точно не для житлових будинків!", - написала у соцмережі Вероніка Рибак.
Над Черніговом збили літак, який обстрілював місто авіаційними бомбами ФАБ-500. ФОТО
Над Черніговом збили літак, який обстрілював місто авіаційними бомбами ФАБ-500. ФОТО
Над Черніговом збили літак, який обстрілював місто авіаційними бомбами ФАБ-500. ФОТО
Над Черніговом збили літак, який обстрілював місто авіаційними бомбами ФАБ-500. ФОТО
Над Черніговом збили літак, який обстрілював місто авіаційними бомбами ФАБ-500. ФОТО
Над Черніговом збили літак, який обстрілював місто авіаційними бомбами ФАБ-500. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Окупанти здаються, білоруси тікають, а закохані волиняни одружуються: добрі новини від ВолиньPost за 5 березня
Зрадник, який «здав» Росії аеродром у Луцьку, – так званий авіалюбитель Ілля Сметанін
Захисна готовність – на найвищому рівні, – голова Волиньради про загрозу вторгнення в область
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку сьогодні прощатимуться із загиблим Владиславом Недільком
Сьогодні, 15:07
Ракетними ударами обстріляли Вінницю: Зеленський записав термінове звернення. ВІДЕО
Сьогодні, 14:43
Над Черніговом збили літак, який обстрілював місто авіаційними бомбами ФАБ-500. ФОТО
Сьогодні, 14:32
Українці, які втратили роботу через війну, отримають від держави по 6500 гривень допомоги
Сьогодні, 14:25
Арестович доповів про обстановку в усіх регіонах, куди вторглися окупанти
Сьогодні, 14:14
Схожі новини
У Луцьку сьогодні прощатимуться із загиблим Владиславом Недільком У Луцьку сьогодні прощатимуться із загиблим Владиславом Недільком
Сьогодні, 15:07
Українці, які втратили роботу через війну, отримають від держави по 6500 гривень допомоги Українці, які втратили роботу через війну, отримають від держави по 6500 гривень допомоги
Сьогодні, 14:25
Одинадцята доба війни: яка ситуація в регіонах станом на 6:00 Одинадцята доба війни: яка ситуація в регіонах станом на 6:00
Сьогодні, 06:59
ЗСУ взяли в полон російського майора, який раніше був на службі в Україні та зрадив присязі ЗСУ взяли в полон російського майора, який раніше був на службі в Україні та зрадив присязі
Сьогодні, 06:46
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Якими мають бути зарплати вчителів під час війни
Сьогодні, 15:42
 0
На Маріупольському напрямку ЗСУ провели контратаку
Сьогодні, 15:29
 0
У Луцьку сьогодні прощатимуться із загиблим Владиславом Недільком
Сьогодні, 15:07
 0
Ракетними ударами обстріляли Вінницю: Зеленський записав термінове звернення. ВІДЕО
Сьогодні, 14:43
 0
Над Черніговом збили літак, який обстрілював місто авіаційними бомбами ФАБ-500. ФОТО
Сьогодні, 14:32
 0
Медіа
відео
1/8