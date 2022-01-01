Українці, які втратили роботу через війну, отримають від держави по 6500 гривень допомоги

Українці, які втратили роботу через війну, отримають від держави по 6500 гривень допомоги
Уряд урегулював виплату одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам у зв'язку з втратою частини зарплати (доходу), роботи (економічна діяльність) унаслідок бойових дій.

Про це пише ТСН.

Відповідно до постанови КМУ №199 від 4 березня, така допомога у сумі 6,5 тис. грн виплачуватиметься в рамках програми «єПідтримка».

Допомога надається таким застрахованим особам:

працівникам на умовах трудового договору (контракту), гіг-контракту, іншого цивільно-правового договору, на інших підставах, передбачених законом;

фізичним особам – підприємцям (ФОП).

Для отримання допомоги ФОП повинні одночасно відповідати двом ознакам:

перебувати на обліку як платники ЄСВ в адміністративно-територіальних одиницях, включених до переліку, затвердженого Кабміном за поданням ДСНС.

надали податкову звітність за IV квартал 2021 року або річну звітність за 2021 рік.

У зв'язку із запровадженням цієї виплати, уряд скоротив видатки за низкою бюджетних програм на загальну суму в 21,905 млрд грн і спрямував кошти до Резервного фонду, а також виділив на програму "єПідтримка" 21,45 млрд грн.

Раніше Національний банк дозволив банкам не враховувати несплату за кредитами як прострочення протягом дії воєнного часу та 30 днів після цього, якщо несплата пов’язана із російською агресією.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Окупанти здаються, білоруси тікають, а закохані волиняни одружуються: добрі новини від ВолиньPost за 5 березня
Зрадник, який «здав» Росії аеродром у Луцьку, – так званий авіалюбитель Ілля Сметанін
Захисна готовність – на найвищому рівні, – голова Волиньради про загрозу вторгнення в область
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Ракетними ударами обстріляли Вінницю: Зеленський записав термінове звернення. ВІДЕО
Сьогодні, 14:43
Над Черніговом збили літак, який обстрілював місто авіаційними бомбами ФАБ-500. ФОТО
Сьогодні, 14:32
Українці, які втратили роботу через війну, отримають від держави по 6500 гривень допомоги
Сьогодні, 14:25
Арестович доповів про обстановку в усіх регіонах, куди вторглися окупанти
Сьогодні, 14:14
Фонд Ігоря Палиці виділив 30 млн грн на гуманітарну допомогу
Сьогодні, 14:10
Схожі новини
У Луцьку сьогодні прощатимуться із загиблим Владиславом Недільком У Луцьку сьогодні прощатимуться із загиблим Владиславом Недільком
Сьогодні, 15:07
Над Черніговом збили літак, який обстрілював місто авіаційними бомбами ФАБ-500. ФОТО Над Черніговом збили літак, який обстрілював місто авіаційними бомбами ФАБ-500. ФОТО
Сьогодні, 14:32
Одинадцята доба війни: яка ситуація в регіонах станом на 6:00 Одинадцята доба війни: яка ситуація в регіонах станом на 6:00
Сьогодні, 06:59
ЗСУ взяли в полон російського майора, який раніше був на службі в Україні та зрадив присязі ЗСУ взяли в полон російського майора, який раніше був на службі в Україні та зрадив присязі
Сьогодні, 06:46
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Маріупольському напрямку ЗСУ провели контратаку
Сьогодні, 15:29
 0
У Луцьку сьогодні прощатимуться із загиблим Владиславом Недільком
Сьогодні, 15:07
 0
Ракетними ударами обстріляли Вінницю: Зеленський записав термінове звернення. ВІДЕО
Сьогодні, 14:43
 0
Над Черніговом збили літак, який обстрілював місто авіаційними бомбами ФАБ-500. ФОТО
Сьогодні, 14:32
 0
Українці, які втратили роботу через війну, отримають від держави по 6500 гривень допомоги
Сьогодні, 14:25
 0
Медіа
відео
1/8