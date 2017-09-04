Фонд Ігоря Палиці виділив 30 млн грн на гуманітарну допомогу

Фонд Ігоря Палиці виділив 30 млн грн на гуманітарну допомогу
Нині, у часи надважких випробувань і доленосних драматичних подій, Україна гуртується навколо спільної благородної мети – допомагати нашим захисникам й усім, хто опинився у безвиході через воєнну агресію безпринципного окупанта.

Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом» не стоїть осторонь й виділив 30 млн грн на гуманітарну допомогу.

«Ми працюємо у напрямку відправки гуманітарних вантажів у міста, які найбільше постраждали від воєнних дій, які веде проти мирної України цинічний російський загарбник», – йдеться на сайті Фонду.

Зі слів голови правління Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом» Катерини Шкльоди, Фонд спрямовує допомогу насамперед у ті українські гарячі точки, які опинилися на межі гуманітарної кризи.

«Уже на місцях ця допомога розподіляється між Збройними силами України, територіальною обороною і цивільним населення. Йдеться про життєво важливе – продукти харчування та речі першої необхідності», – пояснила керівниця Фонду.

Фонд Ігоря Палиці виділив 30 млн грн на гуманітарну допомогу


«Звертаємося до виробників та постачальників товарів першої необхідності (продукти харчування, дитяче харчування, підгузки, засоби гігієни, серветки та одноразовий посуд тощо): якщо ви маєте в наявності, або ж можете виготовити у великих кількостях зазначені види товарів, просимо повідомляти менеджера Фонду за телефоном: 050 181 70 85 (Світлана). Ми готові придбати товар та доставити його туди, де він вкрай необхідний!» – повідомляє Фонд.

«Тільки разом у цей тривожний час ми здатні здолати ворога! Ми здивували увесь світ своєю міццю і характером! Ми єдині, ми сильні – і ми неодмінно переможемо у цій безглуздій війні, – переконаний засновник Фонду «Тільки разом», народний депутат Ігор Палиця. – Україна була, є і буде! Слава нашим Героям! Слава Україні!

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Теги: Ігор Палиця, Тільки разом
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