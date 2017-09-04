Фонд Ігоря Палиці виділив 30 млн грн на гуманітарну допомогу

Нині, у часи надважких випробувань і доленосних драматичних подій, Україна гуртується навколо спільної благородної мети – допомагати нашим захисникам й усім, хто опинився у безвиході через воєнну агресію безпринципного окупанта.Фондне стоїть осторонь й виділив 30 млн грн на гуманітарну допомогу.«Ми працюємо у напрямку відправки гуманітарних вантажів у міста, які найбільше постраждали від воєнних дій, які веде проти мирної України цинічний російський загарбник», – йдеться на сайті Фонду.Зі слів голови правління Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом», Фонд спрямовує допомогу насамперед у ті українські гарячі точки, які опинилися на межі гуманітарної кризи.«Уже на місцях ця допомога розподіляється між Збройними силами України, територіальною обороною і цивільним населення. Йдеться про життєво важливе – продукти харчування та речі першої необхідності», – пояснила керівниця Фонду.«Звертаємося до виробників та постачальників товарів першої необхідності (продукти харчування, дитяче харчування, підгузки, засоби гігієни, серветки та одноразовий посуд тощо): якщо ви маєте в наявності, або ж можете виготовити у великих кількостях зазначені види товарів, просимо повідомляти менеджера Фонду за телефоном: 050 181 70 85 (Світлана). Ми готові придбати товар та доставити його туди, де він вкрай необхідний!» – повідомляє Фонд.«Тільки разом у цей тривожний час ми здатні здолати ворога! Ми здивували увесь світ своєю міццю і характером! Ми єдині, ми сильні – і ми неодмінно переможемо у цій безглуздій війні, – переконаний засновник Фонду «Тільки разом», народний депутат Ігор Палиця. – Україна була, є і буде! Слава нашим Героям! Слава Україні!