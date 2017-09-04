Фонд Ігоря Палиці виділив 30 млн грн на гуманітарну допомогу
Сьогодні, 14:10
Нині, у часи надважких випробувань і доленосних драматичних подій, Україна гуртується навколо спільної благородної мети – допомагати нашим захисникам й усім, хто опинився у безвиході через воєнну агресію безпринципного окупанта.
Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом» не стоїть осторонь й виділив 30 млн грн на гуманітарну допомогу.
«Ми працюємо у напрямку відправки гуманітарних вантажів у міста, які найбільше постраждали від воєнних дій, які веде проти мирної України цинічний російський загарбник», – йдеться на сайті Фонду.
Зі слів голови правління Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом» Катерини Шкльоди, Фонд спрямовує допомогу насамперед у ті українські гарячі точки, які опинилися на межі гуманітарної кризи.
«Уже на місцях ця допомога розподіляється між Збройними силами України, територіальною обороною і цивільним населення. Йдеться про життєво важливе – продукти харчування та речі першої необхідності», – пояснила керівниця Фонду.
«Звертаємося до виробників та постачальників товарів першої необхідності (продукти харчування, дитяче харчування, підгузки, засоби гігієни, серветки та одноразовий посуд тощо): якщо ви маєте в наявності, або ж можете виготовити у великих кількостях зазначені види товарів, просимо повідомляти менеджера Фонду за телефоном: 050 181 70 85 (Світлана). Ми готові придбати товар та доставити його туди, де він вкрай необхідний!» – повідомляє Фонд.
«Тільки разом у цей тривожний час ми здатні здолати ворога! Ми здивували увесь світ своєю міццю і характером! Ми єдині, ми сильні – і ми неодмінно переможемо у цій безглуздій війні, – переконаний засновник Фонду «Тільки разом», народний депутат Ігор Палиця. – Україна була, є і буде! Слава нашим Героям! Слава Україні!
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Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом» не стоїть осторонь й виділив 30 млн грн на гуманітарну допомогу.
«Ми працюємо у напрямку відправки гуманітарних вантажів у міста, які найбільше постраждали від воєнних дій, які веде проти мирної України цинічний російський загарбник», – йдеться на сайті Фонду.
Зі слів голови правління Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом» Катерини Шкльоди, Фонд спрямовує допомогу насамперед у ті українські гарячі точки, які опинилися на межі гуманітарної кризи.
«Уже на місцях ця допомога розподіляється між Збройними силами України, територіальною обороною і цивільним населення. Йдеться про життєво важливе – продукти харчування та речі першої необхідності», – пояснила керівниця Фонду.
«Звертаємося до виробників та постачальників товарів першої необхідності (продукти харчування, дитяче харчування, підгузки, засоби гігієни, серветки та одноразовий посуд тощо): якщо ви маєте в наявності, або ж можете виготовити у великих кількостях зазначені види товарів, просимо повідомляти менеджера Фонду за телефоном: 050 181 70 85 (Світлана). Ми готові придбати товар та доставити його туди, де він вкрай необхідний!» – повідомляє Фонд.
«Тільки разом у цей тривожний час ми здатні здолати ворога! Ми здивували увесь світ своєю міццю і характером! Ми єдині, ми сильні – і ми неодмінно переможемо у цій безглуздій війні, – переконаний засновник Фонду «Тільки разом», народний депутат Ігор Палиця. – Україна була, є і буде! Слава нашим Героям! Слава Україні!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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