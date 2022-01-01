Жінка везла свого чоловіка за кордон у багажнику «Лексуса». ВІДЕО

Сьогодні вночі на кордоні з Угорщиною прикордонники Мукачівського загону виявили чоловіка, який ховався від паспортного контролю під речами в багажнику «Лексуса».Про це повідомили на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України-Західний кордон у фейсбуці.Правопорушника виявили у пункті пропуску «Лужанка». Водійка 1975 року народження у такий спосіб намагалася вивезти за кордон свого чоловіка 1972 року народження, оскільки під час воєнного стану заборонений виїзд чоловіків віком від 18 до 60 років.Тепер на чоловіка чекає адмінвідповідальність за спробу незаконного перетинання кордону України. Далі у військкоматі буде прийматися рішення щодо його мобілізації. А от дружині загрожує кримінальна відповідальність. За організацію незаконного переміщення осіб через кордон Кримінальний кодекс передбачає відповідальність до 5 років позбавлення волі.