Луцький кликун щодня сурмитиме гімн України
Сьогодні, 12:57
Упродовж сотень років кликун стояв на сторожі нашого міста. І тепер, коли біда прийшла на нашу землю, кожен лучанин зайняв своє місце, аби боронити Україну, Волинь і Луцьк. На своєму посту і Луцький кликун.
Про це повідомляють на сторінці "Луцьк - приємне відкриття" у фейсбуці.
"Щодня о 12.00 він сурмитиме гімн України. Наша країна бореться з ворогом! Правда на нашому боці", - йдеться у дописі.
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Про це повідомляють на сторінці "Луцьк - приємне відкриття" у фейсбуці.
"Щодня о 12.00 він сурмитиме гімн України. Наша країна бореться з ворогом! Правда на нашому боці", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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