Луцький кликун щодня сурмитиме гімн України

Луцький кликун щодня сурмитиме гімн України
Упродовж сотень років кликун стояв на сторожі нашого міста. І тепер, коли біда прийшла на нашу землю, кожен лучанин зайняв своє місце, аби боронити Україну, Волинь і Луцьк. На своєму посту і Луцький кликун.

Про це повідомляють на сторінці "Луцьк - приємне відкриття" у фейсбуці.

"Щодня о 12.00 він сурмитиме гімн України. Наша країна бореться з ворогом! Правда на нашому боці", - йдеться у дописі.



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Теги: Кликун, Луцьк
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