Луцький кликун щодня сурмитиме гімн України

Упродовж сотень років кликун стояв на сторожі нашого міста. І тепер, коли біда прийшла на нашу землю, кожен лучанин зайняв своє місце, аби боронити Україну, Волинь і Луцьк. На своєму посту і Луцький кликун.Про це повідомляють на сторінці "Луцьк - приємне відкриття" у фейсбуці."Щодня о 12.00 він сурмитиме гімн України. Наша країна бореться з ворогом! Правда на нашому боці", - йдеться у дописі.