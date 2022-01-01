Воюємо за те, де пройде кордон між життям і рабством, – Зеленський

Воюємо за те, де пройде кордон між життям і рабством, – Зеленський
В Україні сьогодні, 6 березня, триває одинадцята доба повномасштабного вторгнення Росії, яка після наказу Путіна цинічно напала на нашу державу 24 лютого. Протягом усіх днів війни майже немає такої години, щоб Україна не чула, яку допомогу отримує від партнерів.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив у новому відеозверненні 6 березня.

Зокрема Зеленський висловив подяку президенту США Джо Байдену за рішучість.

"Вночі знов говорив про це з президентом Байденом. Я вдячний йому за рішучість. За підготовку ще нових рішень для українців та для європейців. Ще нових санкцій проти агресії. А перед тим говорив з американськими конгресменами, сенаторами, більше 200 людей дуже щирі, максимально зацікавлені в тому, щоб реально нам допомогти. Конкретні розмови, які примножують нашу впевненість. На чиєму боці світ, той ніколи не впаде у темряві", - заявив Зеленський.

Також він підкреслив, що українці вже вибороли своє майбутнє, але продовжують боротися за сьогодні.

"Воюємо за те, де пройде кордон між життям і рабством", - зазначив президент.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Зеленський, звернення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Окупанти здаються, білоруси тікають, а закохані волиняни одружуються: добрі новини від ВолиньPost за 5 березня
Зрадник, який «здав» Росії аеродром у Луцьку, – так званий авіалюбитель Ілля Сметанін
Захисна готовність – на найвищому рівні, – голова Волиньради про загрозу вторгнення в область
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Після гучного скандалу Coca-Cola таки йде з російського ринку
Сьогодні, 13:08
Луцький кликун щодня сурмитиме гімн України
Сьогодні, 12:57
Воюємо за те, де пройде кордон між життям і рабством, – Зеленський
Сьогодні, 12:35
У Генштабі ЗСУ повідомили про оперативну обстановку щодо війни з Росією станом на 12:00 6 березня
Сьогодні, 12:18
На кордоні в межах Волині все спокійно, – Погуляйко
Сьогодні, 12:04
Схожі новини
Окупація штучна: Зеленський закликав народ і далі виганяти російських ворогів з міст Окупація штучна: Зеленський закликав народ і далі виганяти російських ворогів з міст
05 березень, 21:49
Країна не знає вихідних, поки не переможемо, – Зеленський Країна не знає вихідних, поки не переможемо, – Зеленський
05 березень, 11:49
«Якщо хтось думає, що українці зламаються, – він не знає нічого про Україну»: звернення президента Зеленського. ВІДЕО «Якщо хтось думає, що українці зламаються, – він не знає нічого про Україну»: звернення президента Зеленського. ВІДЕО
03 березень, 11:20
Зеленський захоплюється мирними жителями, які зупиняють і беруть в полон окупантів. ВІДЕО Зеленський захоплюється мирними жителями, які зупиняють і беруть в полон окупантів. ВІДЕО
03 березень, 01:49
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У боях під Ірпенем загинув морпіх з Луцької громади
Сьогодні, 13:37
 0
Жінка везла свого чоловіка за кордон у багажнику «Лексуса». ВІДЕО
Сьогодні, 13:27
 0
Після гучного скандалу Coca-Cola таки йде з російського ринку
Сьогодні, 13:08
 0
Луцький кликун щодня сурмитиме гімн України
Сьогодні, 12:57
 0
Воюємо за те, де пройде кордон між життям і рабством, – Зеленський
Сьогодні, 12:35
 0
Медіа
відео
1/8