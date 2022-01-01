Воюємо за те, де пройде кордон між життям і рабством, – Зеленський

В Україні сьогодні, 6 березня, триває одинадцята доба повномасштабного вторгнення Росії, яка після наказу Путіна цинічно напала на нашу державу 24 лютого. Протягом усіх днів війни майже немає такої години, щоб Україна не чула, яку допомогу отримує від партнерів.Про це президент Українизаявив у новому відеозверненні 6 березня.Зокрема Зеленський висловив подяку президенту СШАза рішучість."Вночі знов говорив про це з президентом Байденом. Я вдячний йому за рішучість. За підготовку ще нових рішень для українців та для європейців. Ще нових санкцій проти агресії. А перед тим говорив з американськими конгресменами, сенаторами, більше 200 людей дуже щирі, максимально зацікавлені в тому, щоб реально нам допомогти. Конкретні розмови, які примножують нашу впевненість. На чиєму боці світ, той ніколи не впаде у темряві", - заявив Зеленський.Також він підкреслив, що українці вже вибороли своє майбутнє, але продовжують боротися за сьогодні."Воюємо за те, де пройде кордон між життям і рабством", - зазначив президент.