У Генштабі ЗСУ повідомили про оперативну обстановку щодо війни з Росією станом на 12:00 6 березня

Продовжується одинадцята доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію станом на 12:00 06.03.2022 щодо російського вторгнення.Її опублікували на офіційній сторінці Генштабу ЗСУ у фейсбуці.Противник не відмовляється від своїх намірів та продовжує наступальну операцію проти України. Окупанти, незважаючи на втрати в особовому складі та техніці, за підтримки авіації, зосередили основні зусилля на спробі оточення міст Київ, Харків, Чернігів, Миколаїв та на виході до адміністративних кордонів Луганської і Донецької областей, створення сухопутного коридору з тимчасово окупованим Кримом.Не досягнувши мети оволодіння столицею України за перші дні війни, окупанти зосередили основну увагу на активних діях у південних областях, з метою позбавлення України виходу до Чорного та Азовського морів. Загарбники витратили майже всі основні резерви та здійснюють підготовку до відправки додаткових підрозділів зі складу Східного, Центрального та Західного військових округів.Угруповання сил оборони продовжує вести оборонну операцію.На Східному напрямку проводиться оборонна операцію у Донецькому, Слобожанському та частково, Таврійського операційних районах.Угруповання Об’єднаних сил здійснює оборонну операцію на Донецькому напрямку.На Слобожанському напрямку механізовані частини ЗС України здійснюють оборону міст Харків та Охтирка.На Сіверщині продовжується оборона Чернігова.Угруповання сил і засобів оборони міста Києва продовжує стійко тримати визначені рубежі та вести бої з метою утримання важливих районів оборони на загрозливих напрямках.На інших напрямках проводиться стабілізаційна операція та виконуються завдання територіальної оборони.Угруповання Повітряних Сил ЗС України відбиває ракетно-авіаційних ударів та засобів повітряного нападу противника, зосереджує зусилля на протиповітряному прикритті важливих (критичних) об’єктів України і угруповань військ.Загальні бойові втрати противника з початку операції:особового складу – понад 11000 осіб,танків – до 285; ББМ – до 985,артилерійських систем – 109,РСЗВ – 50, ППО – 21;літаків – 44,вертольотів – 48,БпЛА – 4, кораблів/катерів – 2,АТТ – 447.