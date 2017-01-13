«Карма в дії»: зрадники, які перейшли на бік РФ у 2014 році, загинули під Миколаєвом





Про це



Додають, що від 2014 року СБУ поіменно визначила кожного зрадника і чекала нагоди, щоб покарати їх, оскільки вони переховувалися на тимчасово окупованій території.



"Тепер путін допоміг СБУ притягнути винних до відповідальності – сам відправив зрадників на вірну смерть в Україну", – йдеться у повідомленні.



Крім того, СБУ захопила документи військових РФ. Тож є таблиця позивних, номери мобільних телефонів, флеш носії, SIM-картки та особисті документи російських загарбників.



"Список тих, на кого чекає правосуддя СБУ, поповнився. Докладаємо усіх зусиль, щоб усі вони були покарані", - запевняють у СБУ.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Під Миколаєвом українські силовики розгромили батальонно-тактичну групу окупантів. Більшість її особового складу – колишні українські військові, які у 2014 році зрадили нашу державу і перейшли на бік РФ у Криму.Про це повідомляє Служба безпеки України.Додають, що від 2014 року СБУ поіменно визначила кожного зрадника і чекала нагоди, щоб покарати їх, оскільки вони переховувалися на тимчасово окупованій території."Тепер путін допоміг СБУ притягнути винних до відповідальності – сам відправив зрадників на вірну смерть в Україну", – йдеться у повідомленні.Крім того, СБУ захопила документи військових РФ. Тож є таблиця позивних, номери мобільних телефонів, флеш носії, SIM-картки та особисті документи російських загарбників."Список тих, на кого чекає правосуддя СБУ, поповнився. Докладаємо усіх зусиль, щоб усі вони були покарані", - запевняють у СБУ.

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