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«Карма в дії»: зрадники, які перейшли на бік РФ у 2014 році, загинули під Миколаєвом

«Карма в дії»: зрадники, які перейшли на бік РФ у 2014 році, загинули під Миколаєвом
Під Миколаєвом українські силовики розгромили батальонно-тактичну групу окупантів. Більшість її особового складу – колишні українські військові, які у 2014 році зрадили нашу державу і перейшли на бік РФ у Криму.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Додають, що від 2014 року СБУ поіменно визначила кожного зрадника і чекала нагоди, щоб покарати їх, оскільки вони переховувалися на тимчасово окупованій території.

"Тепер путін допоміг СБУ притягнути винних до відповідальності – сам відправив зрадників на вірну смерть в Україну", – йдеться у повідомленні.

Крім того, СБУ захопила документи військових РФ. Тож є таблиця позивних, номери мобільних телефонів, флеш носії, SIM-картки та особисті документи російських загарбників.

"Список тих, на кого чекає правосуддя СБУ, поповнився. Докладаємо усіх зусиль, щоб усі вони були покарані", - запевняють у СБУ.


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Теги: зрадники, військові, СБУ
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