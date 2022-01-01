Дія TV: у застосунку з'явилася нова послуга

Дія TV: у застосунку з'явилася нова послуга
Разом із стримінговим сервісом Megogo для користувачів застосунку Дія запустили нову послугу – Дія TV.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в телеграмі.

«Зараз Дія TV транслює марафон телеканалів, які об’єднались, щоб 24/7 висвітлювати війну РФ проти України. Тож ви будете в курсі останніх новин будь-де та будь-коли», - написав він.

Згодом на Дія TV з'явиться дитячий контент, аби трохи відволікти малечу.

Як скористатись послугою?

У застосунку оберіть "Послуги" та "Дія TV". Трансляція почнеться автоматично. Сервіс доступний для користувачів iOS та Android. Але не забувайте оновлювати застосунок.


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Теги: Дія, Федоров
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