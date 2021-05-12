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У Луцьку почалися рейди на блокпостах

У Луцьку почалися рейди на блокпостах
У Луцьку останніми днями надходить чимало скарг на перебування нетверезих людей на блокпостах.

Про це розповів Луцький міський голова Ігор Поліщук під час відеозвернення до лучан вранці 6 березня.

За його словами, йдеться здебільшого про ті саморобні блокпости, які не контролюють ні поліція, ні тер оборона, ні жодна інша силова структура.

«Дуже часто ці блокпости заважають руху техніки, яка везе гуманітарні вантажі, зброю, людей на кордон, чи військової техніки», - зауважив Ігор Поліщук.

Тож, від учора, 5 березня, поліція спільно з військкоматами почали проводити рейди на блокпостах, щоб перевіряти, чи є нетверезі люди.

Мер Луцька наголосив, що є відповідна технологія створення блокпосту.

«Блокпост – це не просто два бетонні блоки або плита перекриття. Необхідно зрозуміти, що, якщо артилерійський снаряд потрапляє у незахищений мішками з піском бетонний блок, то він розривається на сотні уламків, які просто пошматують все навколо в радіусі 50 метрів. Тому воєнний стан передбачає дисципліну, порядок і дотримання правил», - сказав Поліщук. І попросив консультуватися із поліцією та військовими щодо облаштування блокпостів.

Зображення ілюстративне

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Теги: блокпости, рейди
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