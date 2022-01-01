Іноземці через сервіс пошуку оренди житла перерахували в Україну 1,9 мільйона доларів





Про це повідомив Фонд соціального страхування України.



Тисячі іноземців без наміру приїжджати, а допомогти українцям перерахували власникам квартир 1,9 мільйона доларів.







Довідково:



Airbnb — онлайн-сервіс з розміщення, пошуку та короткострокової оренди житла по всьому світі, що працює за парадигмою економіки спільної участі.







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