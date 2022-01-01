Іноземці через сервіс пошуку оренди житла перерахували в Україну 1,9 мільйона доларів
Сьогодні, 10:35
За дві доби люди з різних країн світу забронювали через Airbnb 61 406 ночей.
Про це повідомив Фонд соціального страхування України.
Тисячі іноземців без наміру приїжджати, а допомогти українцям перерахували власникам квартир 1,9 мільйона доларів.
Довідково:
Airbnb — онлайн-сервіс з розміщення, пошуку та короткострокової оренди житла по всьому світі, що працює за парадигмою економіки спільної участі.
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Про це повідомив Фонд соціального страхування України.
Тисячі іноземців без наміру приїжджати, а допомогти українцям перерахували власникам квартир 1,9 мільйона доларів.
Довідково:
Airbnb — онлайн-сервіс з розміщення, пошуку та короткострокової оренди житла по всьому світі, що працює за парадигмою економіки спільної участі.
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