Іноземці через сервіс пошуку оренди житла перерахували в Україну 1,9 мільйона доларів

Іноземці через сервіс пошуку оренди житла перерахували в Україну 1,9 мільйона доларів
За дві доби люди з різних країн світу забронювали через Airbnb 61 406 ночей.

Про це повідомив Фонд соціального страхування України.

Тисячі іноземців без наміру приїжджати, а допомогти українцям перерахували власникам квартир 1,9 мільйона доларів.

Іноземці через сервіс пошуку оренди житла перерахували в Україну 1,9 мільйона доларів


Довідково:

Airbnb — онлайн-сервіс з розміщення, пошуку та короткострокової оренди житла по всьому світі, що працює за парадигмою економіки спільної участі.



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Теги: Airbnb, допомога
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