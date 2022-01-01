Втрати ворога перевищили 11 тисяч людей – Генштаб ЗСУ
Сьогодні, 09:22
На одинадцятий день повномасштабної війни Росії проти України втрати окупаційних військ, за попередніми розрахунками, перевищили 11 тисяч осіб.
Про це Повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.03 орієнтовно склали:
- особового складу - понад 11 тисяч осіб,
- танків ‒ 285 од,
- ББМ ‒ 985 од,
- артилерійських систем –109 од,
- РСЗВ -50 од,
- засоби ППО - 21 од,
- літаків – 44 од,
- гелікоптерів – 48 од,
- автомобільної техніки - 447 од,
- легкі швидкісні катери - 2 од,
- цистерн з ППМ - 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4.
Дані наразі уточнюють. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Українські захисники і захисниці стійко утримують визначені позиції та знищують живу силу й техніку противника.
Ворог, не зважаючи на значні втрати, сотнями кидає в бій прихильників «русского міра». Зокрема, на Луганщині весь передній край всіяний трупами та підбитою технікою загарбників.
Тільки вчора до центральної міської лікарні населеного пункту Брянка Луганської області з передових позицій доставлено понад 650 поранених представників російських окупаційних військ. Більша частина – з попаснянського напрямку.
Всі вони переважно у важкому стані: множинні осколкові поранення, відірвані кінцівки ніг або рук і т.і. Через відсутність в лікарні вільних місць, окупанти, які отримали незначні тілесні ушкодження (контузії, легкі поранення) навіть не приймаються до медичного закладу. Після надання першої медичної допомоги їх, у супроводі озброєного конвою з числа регулярних військ збройних сил рф переміщують на лінію бойового зіткнення для введення подальших бойових дій у якості «гарматного м’яса». Відомо, що особовий склад 6-го окремого мотострілецького полку наляканий та деморалізований, шукає шляхи до дезертирства.
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Про це Повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.03 орієнтовно склали:
- особового складу - понад 11 тисяч осіб,
- танків ‒ 285 од,
- ББМ ‒ 985 од,
- артилерійських систем –109 од,
- РСЗВ -50 од,
- засоби ППО - 21 од,
- літаків – 44 од,
- гелікоптерів – 48 од,
- автомобільної техніки - 447 од,
- легкі швидкісні катери - 2 од,
- цистерн з ППМ - 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4.
Дані наразі уточнюють. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Українські захисники і захисниці стійко утримують визначені позиції та знищують живу силу й техніку противника.
Ворог, не зважаючи на значні втрати, сотнями кидає в бій прихильників «русского міра». Зокрема, на Луганщині весь передній край всіяний трупами та підбитою технікою загарбників.
Тільки вчора до центральної міської лікарні населеного пункту Брянка Луганської області з передових позицій доставлено понад 650 поранених представників російських окупаційних військ. Більша частина – з попаснянського напрямку.
Всі вони переважно у важкому стані: множинні осколкові поранення, відірвані кінцівки ніг або рук і т.і. Через відсутність в лікарні вільних місць, окупанти, які отримали незначні тілесні ушкодження (контузії, легкі поранення) навіть не приймаються до медичного закладу. Після надання першої медичної допомоги їх, у супроводі озброєного конвою з числа регулярних військ збройних сил рф переміщують на лінію бойового зіткнення для введення подальших бойових дій у якості «гарматного м’яса». Відомо, що особовий склад 6-го окремого мотострілецького полку наляканий та деморалізований, шукає шляхи до дезертирства.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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