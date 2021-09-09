Росіяни вночі бомбили Житомирщину: десятки будинків зруйновані вщент, є жертви

У ніч на 6 березня ворог здійснив кілька авіа ударів ракетами по житлових забудовах у містах Коростені та Овручі, внаслідок обстрілів зруйновано кілька десятків приватних будинків, є потерпілі серед цивільного населення.Про це повідомляють Нацполіція та ДСНС.Зокрема, інформують, що внаслідок ракетного удару по приватному сектору у м. Овруч зруйновані 30 приватних житлових будинків, з них 5 повністю. Попередньо жертв та постраждалих немає. Від ДСНС залучали 10 осіб та 2 одиниці техніки.Окрім того, внаслідок ракетного удару по приватному сектору у місті Коростень загинула 1 людина та 2 травмовані. Зруйновані 10 приватних житлових будинків з послідуючим горінням 1 будівлі. З підвального приміщення врятували 5 дітей.За інформацією Національної поліції України, наразі тривають роботи із розбору завалів, відновлення комунікацій.На місцях подій працюють слідчо-оперативні групи місцевих відділків поліції. Вони документують наслідки воєнних злочинів ворога та надають необхідну допомогу людям.