Росіяни вночі бомбили Житомирщину: десятки будинків зруйновані вщент, є жертви
Сьогодні, 09:07
У ніч на 6 березня ворог здійснив кілька авіа ударів ракетами по житлових забудовах у містах Коростені та Овручі, внаслідок обстрілів зруйновано кілька десятків приватних будинків, є потерпілі серед цивільного населення.
Про це повідомляють Нацполіція та ДСНС.
Зокрема, інформують, що внаслідок ракетного удару по приватному сектору у м. Овруч зруйновані 30 приватних житлових будинків, з них 5 повністю. Попередньо жертв та постраждалих немає. Від ДСНС залучали 10 осіб та 2 одиниці техніки.
Окрім того, внаслідок ракетного удару по приватному сектору у місті Коростень загинула 1 людина та 2 травмовані. Зруйновані 10 приватних житлових будинків з послідуючим горінням 1 будівлі. З підвального приміщення врятували 5 дітей.
За інформацією Національної поліції України, наразі тривають роботи із розбору завалів, відновлення комунікацій.
На місцях подій працюють слідчо-оперативні групи місцевих відділків поліції. Вони документують наслідки воєнних злочинів ворога та надають необхідну допомогу людям.
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Про це повідомляють Нацполіція та ДСНС.
Зокрема, інформують, що внаслідок ракетного удару по приватному сектору у м. Овруч зруйновані 30 приватних житлових будинків, з них 5 повністю. Попередньо жертв та постраждалих немає. Від ДСНС залучали 10 осіб та 2 одиниці техніки.
Окрім того, внаслідок ракетного удару по приватному сектору у місті Коростень загинула 1 людина та 2 травмовані. Зруйновані 10 приватних житлових будинків з послідуючим горінням 1 будівлі. З підвального приміщення врятували 5 дітей.
За інформацією Національної поліції України, наразі тривають роботи із розбору завалів, відновлення комунікацій.
На місцях подій працюють слідчо-оперативні групи місцевих відділків поліції. Вони документують наслідки воєнних злочинів ворога та надають необхідну допомогу людям.
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