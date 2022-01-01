«Якщо не буде неймовірного тиску з боку Путіна, Лукашенко петлятиме і далі», – радник голови МВС про загрозу з боку Білорусі
Сьогодні, 08:13
Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко вважає, що внутрішня ситуація в Білорусі не повинна дозволити президентові Білорусі Олександру Лукашенку вступити у війну Росії проти України.
"Станом на цю годину, я думаю, що ймовірність того, що Лукашенко свої частини... Потрібно розуміти, що їх небагато, білоруська армія, вона, порівняно невелика та демотивована, боєздатних частин там насправді не дуже багато. Хоча у нашій ситуації плюс 5-10 тисяч людей – це все достатньо серйозно, але я сподіваюся, що внутрішня ситуація в Білорусі не повинна дозволити Лукашенку вступити в цю війну, якщо не буде якогось глибинного, неймовірного просто тиску з боку Путіна, я вважаю, що Лукашенко петлятиме й надалі", – сказав Денисенко під час телемарафону на телеканалі "1+1" у неділю, 6 березня, вранці.
Він також звернув увагу на те, що серед чоловічого населення Білорусі зараз почалися панічні настрої: різко побільшало чоловіків, які масово виїжджають за кордон. "Вони втікають із країни, бо бояться, що їх направлятимуть в Україну", – пояснив Денисенко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
"Станом на цю годину, я думаю, що ймовірність того, що Лукашенко свої частини... Потрібно розуміти, що їх небагато, білоруська армія, вона, порівняно невелика та демотивована, боєздатних частин там насправді не дуже багато. Хоча у нашій ситуації плюс 5-10 тисяч людей – це все достатньо серйозно, але я сподіваюся, що внутрішня ситуація в Білорусі не повинна дозволити Лукашенку вступити в цю війну, якщо не буде якогось глибинного, неймовірного просто тиску з боку Путіна, я вважаю, що Лукашенко петлятиме й надалі", – сказав Денисенко під час телемарафону на телеканалі "1+1" у неділю, 6 березня, вранці.
Він також звернув увагу на те, що серед чоловічого населення Білорусі зараз почалися панічні настрої: різко побільшало чоловіків, які масово виїжджають за кордон. "Вони втікають із країни, бо бояться, що їх направлятимуть в Україну", – пояснив Денисенко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
НБУ змінив графік роботи банків
Сьогодні, 01:38
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
«Якщо не буде неймовірного тиску з боку Путіна, Лукашенко петлятиме і далі», – радник голови МВС про загрозу з боку Білорусі
Сьогодні, 08:13
Одинадцята доба війни: яка ситуація в регіонах станом на 6:00
Сьогодні, 06:59