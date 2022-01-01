 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

«Якщо не буде неймовірного тиску з боку Путіна, Лукашенко петлятиме і далі», – радник голови МВС про загрозу з боку Білорусі

«Якщо не буде неймовірного тиску з боку Путіна, Лукашенко петлятиме і далі», – радник голови МВС про загрозу з боку Білорусі
Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко вважає, що внутрішня ситуація в Білорусі не повинна дозволити президентові Білорусі Олександру Лукашенку вступити у війну Росії проти України.

"Станом на цю годину, я думаю, що ймовірність того, що Лукашенко свої частини... Потрібно розуміти, що їх небагато, білоруська армія, вона, порівняно невелика та демотивована, боєздатних частин там насправді не дуже багато. Хоча у нашій ситуації плюс 5-10 тисяч людей – це все достатньо серйозно, але я сподіваюся, що внутрішня ситуація в Білорусі не повинна дозволити Лукашенку вступити в цю війну, якщо не буде якогось глибинного, неймовірного просто тиску з боку Путіна, я вважаю, що Лукашенко петлятиме й надалі", – сказав Денисенко під час телемарафону на телеканалі "1+1" у неділю, 6 березня, вранці.

Він також звернув увагу на те, що серед чоловічого населення Білорусі зараз почалися панічні настрої: різко побільшало чоловіків, які масово виїжджають за кордон. "Вони втікають із країни, бо бояться, що їх направлятимуть в Україну", – пояснив Денисенко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Білорусь, Лукашенко, Вадим Денисенко, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Втрати ворога перевищили 11 тисяч людей – Генштаб ЗСУ
Сьогодні, 09:22
Росіяни вночі бомбили Житомирщину: десятки будинків зруйновані вщент, є жертви
Сьогодні, 09:07
Три тисячі американських ветеранів воюватимуть за Україну
Сьогодні, 07:50
НБУ змінив графік роботи банків
Сьогодні, 01:38
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Окупанти здаються, білоруси тікають, а закохані волиняни одружуються: добрі новини від ВолиньPost за 5 березня
Зрадник, який «здав» Росії аеродром у Луцьку, – так званий авіалюбитель Ілля Сметанін
Захисна готовність – на найвищому рівні, – голова Волиньради про загрозу вторгнення в область
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Втрати ворога перевищили 11 тисяч людей – Генштаб ЗСУ
Сьогодні, 09:22
Росіяни вночі бомбили Житомирщину: десятки будинків зруйновані вщент, є жертви
Сьогодні, 09:07
«Якщо не буде неймовірного тиску з боку Путіна, Лукашенко петлятиме і далі», – радник голови МВС про загрозу з боку Білорусі
Сьогодні, 08:13
Три тисячі американських ветеранів воюватимуть за Україну
Сьогодні, 07:50
Одинадцята доба війни: яка ситуація в регіонах станом на 6:00
Сьогодні, 06:59
Схожі новини
У Білорусі чоловіки масово втікають за кордон, аби Лукашенко не відправив їх воювати проти України, – МВС У Білорусі чоловіки масово втікають за кордон, аби Лукашенко не відправив їх воювати проти України, – МВС
05 березень, 18:51
Опублікували імена білоруських льотчиків, які бомбили міста України Опублікували імена білоруських льотчиків, які бомбили міста України
05 березень, 00:47
Поки загрози прямого вторгнення з білоруського боку немає, – Офіс президента України Поки загрози прямого вторгнення з білоруського боку немає, – Офіс президента України
04 березень, 17:28
Захисна готовність – на найвищому рівні, – голова Волиньради про загрозу вторгнення в область Захисна готовність – на найвищому рівні, – голова Волиньради про загрозу вторгнення в область
04 березень, 12:37
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Втрати ворога перевищили 11 тисяч людей – Генштаб ЗСУ
Сьогодні, 09:22
 0
Росіяни вночі бомбили Житомирщину: десятки будинків зруйновані вщент, є жертви
Сьогодні, 09:07
 0
«Якщо не буде неймовірного тиску з боку Путіна, Лукашенко петлятиме і далі», – радник голови МВС про загрозу з боку Білорусі
Сьогодні, 08:13
 0
Три тисячі американських ветеранів воюватимуть за Україну
Сьогодні, 07:50
 0
Одинадцята доба війни: яка ситуація в регіонах станом на 6:00
Сьогодні, 06:59
 0
Медіа
відео
1/8