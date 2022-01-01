«Якщо не буде неймовірного тиску з боку Путіна, Лукашенко петлятиме і далі», – радник голови МВС про загрозу з боку Білорусі

Вадим Денисенко вважає, що внутрішня ситуація в Білорусі не повинна дозволити президентові Білорусі Олександру Лукашенку вступити у війну Росії проти України.



"Станом на цю годину, я думаю, що ймовірність того, що Лукашенко свої частини... Потрібно розуміти, що їх небагато, білоруська армія, вона, порівняно невелика та демотивована, боєздатних частин там насправді не дуже багато. Хоча у нашій ситуації плюс 5-10 тисяч людей – це все достатньо серйозно, але я сподіваюся, що внутрішня ситуація в Білорусі не повинна дозволити Лукашенку вступити в цю війну, якщо не буде якогось глибинного, неймовірного просто тиску з боку Путіна, я вважаю, що Лукашенко петлятиме й надалі", – сказав Денисенко під час



Він також звернув увагу на те, що серед чоловічого населення Білорусі зараз почалися панічні настрої: різко побільшало чоловіків, які масово виїжджають за кордон. "Вони втікають із країни, бо бояться, що їх направлятимуть в Україну", – пояснив Денисенко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Радник міністра внутрішніх справвважає, що внутрішня ситуація в Білорусі не повинна дозволити президентові Білорусівступити у війну Росії проти України."Станом на цю годину, я думаю, що ймовірність того, що Лукашенко свої частини... Потрібно розуміти, що їх небагато, білоруська армія, вона, порівняно невелика та демотивована, боєздатних частин там насправді не дуже багато. Хоча у нашій ситуації плюс 5-10 тисяч людей – це все достатньо серйозно, але я сподіваюся, що внутрішня ситуація в Білорусі не повинна дозволити Лукашенку вступити в цю війну, якщо не буде якогось глибинного, неймовірного просто тиску з боку Путіна, я вважаю, що Лукашенко петлятиме й надалі", – сказав Денисенко під час телемарафону на телеканалі "1+1" у неділю, 6 березня, вранці.Він також звернув увагу на те, що серед чоловічого населення Білорусі зараз почалися панічні настрої:. "Вони втікають із країни, бо бояться, що їх направлятимуть в Україну", – пояснив Денисенко.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію