Три тисячі американських ветеранів воюватимуть за Україну





Про це повідомляє Голос Америки з посиланням на представника посольства України у Вашингтоні, передає



Інформують, що 3 000 американських добровольців відповіли на заклик України долучатися до служби в міжнародному батальйоні, який допоможе протистояти силам вторгнення Росії.



Переважно це вихідці з пострадянських держав, таких як Грузія та Білорусь.



Але серед охочих є й американці, які воювали в Іраку, Боснії та інших гарячих точках.



Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив про формування нового подрозділу – Інтернаціонального легіону територіальної оборони України, який буде комплектуватися з іноцемців, готових разом з українцями дати відсіч російськім окупантам.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 3 тисячі американських ветеранів виявили бажання воювати добровольцями за Україну.Про це повідомляє Голос Америки з посиланням на представника посольства України у Вашингтоні, передає Українська Правда Інформують, що 3 000 американських добровольців відповіли на заклик України долучатися до служби в міжнародному батальйоні, який допоможе протистояти силам вторгнення Росії.Переважно це вихідці з пострадянських держав, таких як Грузія та Білорусь.Але серед охочих є й американці, які воювали в Іраку, Боснії та інших гарячих точках.Нагадаємо, президентзаявив про формування нового подрозділу –, який буде комплектуватися з іноцемців, готових разом з українцями дати відсіч російськім окупантам.

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