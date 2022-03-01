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Три тисячі американських ветеранів воюватимуть за Україну

Три тисячі американських ветеранів воюватимуть за Україну
3 тисячі американських ветеранів виявили бажання воювати добровольцями за Україну.

Про це повідомляє Голос Америки з посиланням на представника посольства України у Вашингтоні, передає Українська Правда.

Інформують, що 3 000 американських добровольців відповіли на заклик України долучатися до служби в міжнародному батальйоні, який допоможе протистояти силам вторгнення Росії.

Переважно це вихідці з пострадянських держав, таких як Грузія та Білорусь.

Але серед охочих є й американці, які воювали в Іраку, Боснії та інших гарячих точках.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив про формування нового подрозділу – Інтернаціонального легіону територіальної оборони України, який буде комплектуватися з іноцемців, готових разом з українцями дати відсіч російськім окупантам.


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Теги: війна, американці
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