Три тисячі американських ветеранів воюватимуть за Україну
Сьогодні, 07:50
3 тисячі американських ветеранів виявили бажання воювати добровольцями за Україну.
Про це повідомляє Голос Америки з посиланням на представника посольства України у Вашингтоні, передає Українська Правда.
Інформують, що 3 000 американських добровольців відповіли на заклик України долучатися до служби в міжнародному батальйоні, який допоможе протистояти силам вторгнення Росії.
Переважно це вихідці з пострадянських держав, таких як Грузія та Білорусь.
Але серед охочих є й американці, які воювали в Іраку, Боснії та інших гарячих точках.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив про формування нового подрозділу – Інтернаціонального легіону територіальної оборони України, який буде комплектуватися з іноцемців, готових разом з українцями дати відсіч російськім окупантам.
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Про це повідомляє Голос Америки з посиланням на представника посольства України у Вашингтоні, передає Українська Правда.
Інформують, що 3 000 американських добровольців відповіли на заклик України долучатися до служби в міжнародному батальйоні, який допоможе протистояти силам вторгнення Росії.
Переважно це вихідці з пострадянських держав, таких як Грузія та Білорусь.
Але серед охочих є й американці, які воювали в Іраку, Боснії та інших гарячих точках.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив про формування нового подрозділу – Інтернаціонального легіону територіальної оборони України, який буде комплектуватися з іноцемців, готових разом з українцями дати відсіч російськім окупантам.
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