ЗСУ взяли в полон російського майора, який раніше був на службі в Україні та зрадив присязі

ЗСУ взяли в полон російського майора, який раніше був на службі в Україні та зрадив присязі
Командування Сил спеціальних операцій оприлюднило відео допиту майора ЗС Росії Дмитра Шишканова.

Про це йдеться на сторінці командування у фейсбуці.

До 2014 року Шишканов служив у Перевальному, у Криму. Коли Росія окупувала Крим, він зрадив присягу на вірність українському народові і пішов до лав російської армії.

«Дмитро Шишканов пішов "звільняти", а фактично нищити українців у складі сил вторгнення. Але не дійшов.Тепер майор Діма кається і просить своїх "товаріщєй" не лізти в Україну. Бо їм тут смерть. Або у кращому разі, якщо пощастить - полон», - повідомили в командуванні.

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Теги: Росія, Україна, війна
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