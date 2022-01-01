ЗСУ взяли в полон російського майора, який раніше був на службі в Україні та зрадив присязі
Сьогодні, 06:46
Командування Сил спеціальних операцій оприлюднило відео допиту майора ЗС Росії Дмитра Шишканова.
Про це йдеться на сторінці командування у фейсбуці.
До 2014 року Шишканов служив у Перевальному, у Криму. Коли Росія окупувала Крим, він зрадив присягу на вірність українському народові і пішов до лав російської армії.
«Дмитро Шишканов пішов "звільняти", а фактично нищити українців у складі сил вторгнення. Але не дійшов.Тепер майор Діма кається і просить своїх "товаріщєй" не лізти в Україну. Бо їм тут смерть. Або у кращому разі, якщо пощастить - полон», - повідомили в командуванні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сторінці командування у фейсбуці.
До 2014 року Шишканов служив у Перевальному, у Криму. Коли Росія окупувала Крим, він зрадив присягу на вірність українському народові і пішов до лав російської армії.
«Дмитро Шишканов пішов "звільняти", а фактично нищити українців у складі сил вторгнення. Але не дійшов.Тепер майор Діма кається і просить своїх "товаріщєй" не лізти в Україну. Бо їм тут смерть. Або у кращому разі, якщо пощастить - полон», - повідомили в командуванні.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Три тисячі американських ветеранів воюватимуть за Україну
Сьогодні, 07:50
Одинадцята доба війни: яка ситуація в регіонах станом на 6:00
Сьогодні, 06:59
ЗСУ взяли в полон російського майора, який раніше був на службі в Україні та зрадив присязі
Сьогодні, 06:46
Російські окупанти зруйнували ТЕЦ в Охтирці, є жертви: самого міста вже частково немає
Сьогодні, 05:56