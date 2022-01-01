«Я хочу бачити Путіна за ґратами», - прокурор Нюрнберзького трибуналу

Бенджамін Ференц, який був прокурором на Нюрнберзькому процесі над нацистами, вважає, що російський президент Володимир Путін має бути засуджений за злочини проти людства, які скоюють російські війська в Україні.



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«Злочини, які зараз вчиняє Росія проти України, є ганьбою для людського суспільства, винні мають бути притягнуті до відповідальності за агресію, злочини проти людства та вбивства», - сказав Ференц.



Він впевнений, що Путін може бути ув'язнений, як свого часу засуджений за геноцид лідер боснійських сербів Радован Караджич.



«Це (ув’язнення Путіна - ред.) дуже реалістично. Все, що потрібно, - рішучість зробити це, адже вони (російські політики - ред.) не живуть на Місяці. Я хочу бачити Путіна за ґратами, це можливо», - додав Ференц.



Він також зазначив, що на Заході сподівалися, що Нюрнберзький прецедент стримуватиме людей, але, вочевидь, він не був настільки ефективним, як сподівалися.



Нюрнберзький процес — міжнародний судовий процес над колишніми керівниками гітлерівської Німеччини. Проходив у Нюрнберзі з 20 листопада 1945 до 1 жовтня 1946 у Міжнародному військовому трибуналі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ветеран правосуддя 101-річний, який був прокурором на Нюрнберзькому процесі над нацистами, вважає, що російський президент Володимир Путін має бути засуджений за злочини проти людства, які скоюють російські війська в Україні.Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Mirror.«Злочини, які зараз вчиняє Росія проти України, є ганьбою для людського суспільства, винні мають бути притягнуті до відповідальності за агресію, злочини проти людства та вбивства», - сказав Ференц.Він впевнений, що Путін може бути ув'язнений, як свого часу засуджений за геноцид лідер боснійських сербів Радован Караджич.«Це (ув’язнення Путіна - ред.) дуже реалістично. Все, що потрібно, - рішучість зробити це, адже вони (російські політики - ред.) не живуть на Місяці. Я хочу бачити Путіна за ґратами, це можливо», - додав Ференц.Він також зазначив, що на Заході сподівалися, що Нюрнберзький прецедент стримуватиме людей, але, вочевидь, він не був настільки ефективним, як сподівалися.Нюрнберзький процес — міжнародний судовий процес над колишніми керівниками гітлерівської Німеччини. Проходив у Нюрнберзі з 20 листопада 1945 до 1 жовтня 1946 у Міжнародному військовому трибуналі.

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