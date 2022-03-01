З Бучі і Гостомеля не можуть евакуювати людей через постійні обстріли
Сьогодні, 04:45
Голова Київської військової адміністрації Олексій Кулеба повідомив, що з міст на Київщині не можуть евакуювати людей, за інформацією місцевих мешканців, окупанти розстрілюють навіть цивільне населення.
Про це повідомляє Українсьтка правда.
"Найбільш болючі точки – це Буча, Ірпінь, Гостомель, Ворзель. Зранку на цьому напрямку мала бути евакуація людей, які потягом мало дістатися до Києва, але, на жаль, о 10 годині були підірвані колії, і людей довелося виводити пішки. Хочу відзначити дії мера Ірпеня – Олександра Маркушина, він повів людей на трасу, ми оперативно почали організовувати автобуси для того, щоб людей перевезти на Київ… На жаль, без режиму припинення вогню це неможливо зробити (евакуювати людей з Бучі та Гостомеля – ред.). там відбуваються зіткнення…", - наголошує Олексій Кулеба.
Такорж він зазначає, що певна географічна особливість (і транспортна) цих населених пунктів не дає можливості зробити повноцінну евакуацію.
Кулеба зазначив, що в Бучу і Гостомель намагаються доставляти продовольство. Додав також, що у Бучі ситуація стабільна (щодо продовольства – ред.), але є поодинокі випадки, коли люди відрізані, на околицях, і вже досить довгий час знаходяться в підвалах. Їм скрутно і важко.
З усіма іншими ситуація стабільніша – мер Бучі організовував випічку хліба, забезпечував підвоз інших продуктів.
За інформацією місцевих мешканців, у Бучі зараз перебувають російські загарбники, які не дають бучанцям виходити з укриттів. Світла у місті немає.
Є випадки вбивства мирних жителів. Зокрема, окупанти вдерлися на подвір'я приватного домогосподарства і пострілом у голову застрелили 69-річного чоловіка, а його дружині наказали сидіти у погребі і не виходити.
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Про це повідомляє Українсьтка правда.
"Найбільш болючі точки – це Буча, Ірпінь, Гостомель, Ворзель. Зранку на цьому напрямку мала бути евакуація людей, які потягом мало дістатися до Києва, але, на жаль, о 10 годині були підірвані колії, і людей довелося виводити пішки. Хочу відзначити дії мера Ірпеня – Олександра Маркушина, він повів людей на трасу, ми оперативно почали організовувати автобуси для того, щоб людей перевезти на Київ… На жаль, без режиму припинення вогню це неможливо зробити (евакуювати людей з Бучі та Гостомеля – ред.). там відбуваються зіткнення…", - наголошує Олексій Кулеба.
Такорж він зазначає, що певна географічна особливість (і транспортна) цих населених пунктів не дає можливості зробити повноцінну евакуацію.
Кулеба зазначив, що в Бучу і Гостомель намагаються доставляти продовольство. Додав також, що у Бучі ситуація стабільна (щодо продовольства – ред.), але є поодинокі випадки, коли люди відрізані, на околицях, і вже досить довгий час знаходяться в підвалах. Їм скрутно і важко.
З усіма іншими ситуація стабільніша – мер Бучі організовував випічку хліба, забезпечував підвоз інших продуктів.
За інформацією місцевих мешканців, у Бучі зараз перебувають російські загарбники, які не дають бучанцям виходити з укриттів. Світла у місті немає.
Є випадки вбивства мирних жителів. Зокрема, окупанти вдерлися на подвір'я приватного домогосподарства і пострілом у голову застрелили 69-річного чоловіка, а його дружині наказали сидіти у погребі і не виходити.
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