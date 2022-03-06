3000 американських добровольців готові воювати за Україну





Про це повідомляє



Своє бажання воювати в іноземному легіоні, про створення його заявили ще в кінці лютого, висловлюють люди переважно з пострадянських країн — Грузії та Білорусі.



Серед американських добровольців — ветерани з 20-річним стажем.



"Зі мною в Іраку був солдат родом з України", — розповів "Голосу Америки" Метью Паркер, американський ветеран, який 22 роки прослужив в Сухопутних військах ЗС США. — Він став американським громадянином, пішов в Армію США і розповів мені про свій дім. Він розповів мені про свою родину та про те, як вони пишаються. Пам’ятаю, як він розповідав мені про свою молодшу сестричку. Тепер… хочеться думати, що, їдучи в Україну, я, можливо, захищаю його матір, або його молодшу сестричку, чи його дім. Можливо, таким чином я трохи віддячу йому за його службу".



Для Паркера боротьба в Україні – це більше, ніж оборона однієї центральноєвропейської країни, яка зазнала неспровокованого нападу більшого сусіда. Як і багато волонтерів, він вважає, що власні демократичні права американців будуть під загрозою, якщо Росія зможе перемогти.



Нагадаємо, 27 лютого президент Зеленський закликав



28 лютого Іноземний легіон добровольців було сформовано. Того ж дня президент України підписав указ №82/2022 про запровадження безвізового режиму для іноземців, які допомагатимуть захищати Україну від російської агресії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Три тисячі американських добровольців готові долучитись до служби у міжнародному батальйоні на боці України.Про це повідомляє lb.ua з посиланням на "Голос Америки".Своє бажання воювати в іноземному легіоні, про створення його заявили ще в кінці лютого, висловлюють люди переважно з пострадянських країн — Грузії та Білорусі.Серед американських добровольців — ветерани з 20-річним стажем."Зі мною в Іраку був солдат родом з України", — розповів "Голосу Америки", американський ветеран, який 22 роки прослужив в Сухопутних військах ЗС США. — Він став американським громадянином, пішов в Армію США і розповів мені про свій дім. Він розповів мені про свою родину та про те, як вони пишаються. Пам’ятаю, як він розповідав мені про свою молодшу сестричку. Тепер… хочеться думати, що, їдучи в Україну, я, можливо, захищаю його матір, або його молодшу сестричку, чи його дім. Можливо, таким чином я трохи віддячу йому за його службу".Для Паркера боротьба в Україні – це більше, ніж оборона однієї центральноєвропейської країни, яка зазнала неспровокованого нападу більшого сусіда. Як і багато волонтерів, він вважає, що власні демократичні права американців будуть під загрозою, якщо Росія зможе перемогти.Нагадаємо, 27 лютого президентзакликав вступати до легіону всіх іноземців , які хочуть захистити безпеку в Європі, приєднатися до Інтернаціонального легіону територіальної оборони України.28 лютого Іноземний легіон добровольців було сформовано. Того ж дня президент України підписав указ №82/2022 про запровадження безвізового режиму для іноземців, які допомагатимуть захищати Україну від російської агресії.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію