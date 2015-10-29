«Путін повинен зазнати поразки», – прем'єр-міністр Великобританії закликав держави підтримати Україну

«Путін повинен зазнати поразки», – прем'єр-міністр Великобританії закликав держави підтримати Україну
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав держави приєднатися до плану реагування на вторгнення Росії.

План передбачає гуманітарну підтримку України і максимальні санкції проти РФ, йдеться у заяві Джонсона, - пише "Газета ua".

Він вважає, що Захід робить недостатньо для захисту України.

"Президент Росії Володимир Путін повинен зазнати поразки, він повинен побачити, що провалився в цьому акті агресії", — сказав Джонсон.

7 березня Джонсон прийматиме канадського і нідерландського прем'єр-міністрів Джастіна Трюдо і Марка Рютте. Вони обговорять узгоджену кампанію солідарності з Україною".

8 березня він проведе переговори з лідерами Угорщини, Польщі, Чехії та Словаччини.

"Ці країни вже на власному досвіді переживають гуманітарну кризу, яка швидко охоплює європейський континент, коли сотні тисяч українців тікають від бойових дій", - йдеться у заяві.

План реагування також включає підтримку самооборони України.

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Теги: світ, політика, війна, Україна, росія
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