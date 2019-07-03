Україна отримає від Ілона Маска ще одну партію систем Starlink. ВІДЕО

Володимир Зеленський поспілкувався з американським винахідником Ілоном Маском.



Про це глава держави повідомив на своїй сторінці у твіттері.



"Поговорив з Ілоном Маском. Вдячний йому за підтримку України словами та вчинками. Наступного тижня отримаємо чергову партію систем Starlink для зруйнованих міст", - написав Зеленський.



Також президент повідомив, що під час розмови вони обговорили реалізацію можливих космічних проектів у майбутньому.



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