Україна отримає від Ілона Маска ще одну партію систем Starlink. ВІДЕО
Сьогодні, 03:18
Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з американським винахідником Ілоном Маском.
Про це глава держави повідомив на своїй сторінці у твіттері.
"Поговорив з Ілоном Маском. Вдячний йому за підтримку України словами та вчинками. Наступного тижня отримаємо чергову партію систем Starlink для зруйнованих міст", - написав Зеленський.
Також президент повідомив, що під час розмови вони обговорили реалізацію можливих космічних проектів у майбутньому.
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Про це глава держави повідомив на своїй сторінці у твіттері.
"Поговорив з Ілоном Маском. Вдячний йому за підтримку України словами та вчинками. Наступного тижня отримаємо чергову партію систем Starlink для зруйнованих міст", - написав Зеленський.
Також президент повідомив, що під час розмови вони обговорили реалізацію можливих космічних проектів у майбутньому.
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