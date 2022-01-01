Європейський суд з прав людини підтримав Україну і робитиме це надалі





Про це повідомляють на телеграм-каналі Верховної ради України, посилаючись на слова судді ЄСПЛ від України Ганни Юдківської.



З поміж іншого, Європейський суд з прав людини наказав Росії гарантувати безпечний прохід гуманітарної допомоги.



Також суд повторив проміжне рішення за позовом "Україна проти Росії", де заборонив країні-агресорці обстрілювати цивільну інфраструктуру нашої країни.



Відповідне рішення затверджено і для всіх майбутніх скарг України проти Росії.



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