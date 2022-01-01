Європейський суд з прав людини підтримав Україну і робитиме це надалі
Сьогодні, 02:37
Європейський суд з прав людини ухвали рішення на користь України щодо всіх майбутніх скарг проти Росії.
Про це повідомляють на телеграм-каналі Верховної ради України, посилаючись на слова судді ЄСПЛ від України Ганни Юдківської.
З поміж іншого, Європейський суд з прав людини наказав Росії гарантувати безпечний прохід гуманітарної допомоги.
Також суд повторив проміжне рішення за позовом "Україна проти Росії", де заборонив країні-агресорці обстрілювати цивільну інфраструктуру нашої країни.
Відповідне рішення затверджено і для всіх майбутніх скарг України проти Росії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляють на телеграм-каналі Верховної ради України, посилаючись на слова судді ЄСПЛ від України Ганни Юдківської.
З поміж іншого, Європейський суд з прав людини наказав Росії гарантувати безпечний прохід гуманітарної допомоги.
Також суд повторив проміжне рішення за позовом "Україна проти Росії", де заборонив країні-агресорці обстрілювати цивільну інфраструктуру нашої країни.
Відповідне рішення затверджено і для всіх майбутніх скарг України проти Росії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Путіну прогнозують можливу втрату влади протягом року
Сьогодні, 02:59
Європейський суд з прав людини підтримав Україну і робитиме це надалі
Сьогодні, 02:37
НБУ змінив графік роботи банків
Сьогодні, 01:38