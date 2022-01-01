В Росії наказали таємно вивозити «вантаж 200» з України, або знищувати тіла

Командування російської армії наказало таємно вивозити тіла вбитих в Україні солдатів, або ліквідовувати тіла на місці.Про це повідомляють у оперативному командуванні "Північ".«Все, що треба знати про ставлення противника до своїх солдат. В той час, як українських загиблих воїнів проводжають в останню путь як Героїв та шанують їхню пам’ять», – йдеться у повідомленні.У наказі йдеться про те, що необхідно вилучити в солдатів всі документи, прийняти міри щодо евакуації тіл загиблих та забезпечити таємне їх вивезення у нічний час у місця постійної дислокації та подальше захоронення в братських могилах.Якщо вивезти тіла неможливо, тоді їх необхідно знищити на місці.