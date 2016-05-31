НБУ змінив графік роботи банків

Для забезпечення проведення міжбанківських переказів в умовах воєнного стану Нацбанк вніс певні зміни у звичайну роботу банківської системи.Про це повідомляє пресслужба НБУ.Національний банк скасував перенесення роботи банківської системи з понеділка 7 березня на суботу 12 березня 2022 року. Таким чином 7 березня 2022 року встановлено робочим днем банківської системи і система електронних платежів Національного банку (СЕП) 07 – 08 березня 2022 року працюватиме та забезпечуватиме платежі банків у звичайному режимі.Банки повинні забезпечити роботу своїх відокремлених підрозділів (філій, відділень) без вихідних.Отже, міжбанківські перекази через СЕП здійснюватимуться:- у період із 5 до 7 березня 2022 року – датою банківського дня 7 березня 2022 року;- 8 березня 2022 року – датою банківського дня 8 березня 2022 року.Відповідні норми містить постанова Правління Національного банку від 4 березня 2022 року № 35 «Про внесення змін до постановиПравління Національного банку України від 16 грудня 2021 року № 142 та регламент роботи систем електронних платежів та депозитарного обліку Національного банку України».