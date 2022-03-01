Українські біженці зможуть жити в ЄС рік





Про це голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила у Twitter, передає

Крім того, ЄС визначило, що українські біженці можуть отримати посвідку на проживання на території країн блоку терміном на щонайменше рік.



"Біженці з України заслуговують на нашу солідарність і підтримку, як і країни, які їх вітають", – написала фон дер Ляєн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Євросоюз виділяє перший транш допомоги біженцям з України у розмірі 500 млн євро.Про це голова Єврокомісіїповідомила у Twitter, передає "Європейська правда".

Крім того, ЄС визначило, що українські біженці можуть отримати посвідку на проживання на території країн блоку терміном на щонайменше рік."Біженці з України заслуговують на нашу солідарність і підтримку, як і країни, які їх вітають", – написала фон дер Ляєн.

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