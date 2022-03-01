 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Українські біженці зможуть жити в ЄС рік

Українські біженці зможуть жити в ЄС рік
Євросоюз виділяє перший транш допомоги біженцям з України у розмірі 500 млн євро.

Про це голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила у Twitter, передає "Європейська правда".

Крім того, ЄС визначило, що українські біженці можуть отримати посвідку на проживання на території країн блоку терміном на щонайменше рік.

"Біженці з України заслуговують на нашу солідарність і підтримку, як і країни, які їх вітають", – написала фон дер Ляєн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: біженці, Україна, війна, ЄС
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
НБУ змінив графік роботи банків
Сьогодні, 01:38
Минула 10 доба війни з Росією: ситуація на всіх напряках України станом на 00:00
Сьогодні, 01:15
Visa та Mastercard повністю виходять з РФ та зупиняють транзакції
Сьогодні, 00:50
44 літаки та 44 вертольоти: озвучили втрати російських окупантів на 10 день війни
Сьогодні, 00:26
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Окупанти здаються, білоруси тікають, а закохані волиняни одружуються: добрі новини від ВолиньPost за 5 березня
Зрадник, який «здав» Росії аеродром у Луцьку, – так званий авіалюбитель Ілля Сметанін
Захисна готовність – на найвищому рівні, – голова Волиньради про загрозу вторгнення в область
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
НБУ змінив графік роботи банків
Сьогодні, 01:38
Минула 10 доба війни з Росією: ситуація на всіх напряках України станом на 00:00
Сьогодні, 01:15
Українські біженці зможуть жити в ЄС рік
Сьогодні, 01:11
Visa та Mastercard повністю виходять з РФ та зупиняють транзакції
Сьогодні, 00:50
44 літаки та 44 вертольоти: озвучили втрати російських окупантів на 10 день війни
Сьогодні, 00:26
Схожі новини
«Ракета просвистіла над нашою головою»: біженці на Волині розповідають про пережите. ВІДЕО «Ракета просвистіла над нашою головою»: біженці на Волині розповідають про пережите. ВІДЕО
04 березень, 21:12
До Ковеля прибули майже пів тисячі біженців. ВІДЕО До Ковеля прибули майже пів тисячі біженців. ВІДЕО
02 березень, 14:32
Румунія готова приймати біженців у разі вторгнення Росії в Україну Румунія готова приймати біженців у разі вторгнення Росії в Україну
24 січень, 04:06
В Росії наказали таємно вивозити «вантаж 200» з України, або знищувати тіла В Росії наказали таємно вивозити «вантаж 200» з України, або знищувати тіла
Сьогодні, 02:04
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Росії наказали таємно вивозити «вантаж 200» з України, або знищувати тіла
Сьогодні, 02:04
 0
НБУ змінив графік роботи банків
Сьогодні, 01:38
 0
Минула 10 доба війни з Росією: ситуація на всіх напряках України станом на 00:00
Сьогодні, 01:15
 0
Українські біженці зможуть жити в ЄС рік
Сьогодні, 01:11
 0
Visa та Mastercard повністю виходять з РФ та зупиняють транзакції
Сьогодні, 00:50
 0
Медіа
відео
1/8