Українські біженці зможуть жити в ЄС рік
Сьогодні, 01:11
Євросоюз виділяє перший транш допомоги біженцям з України у розмірі 500 млн євро.
Про це голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила у Twitter, передає "Європейська правда".
Крім того, ЄС визначило, що українські біженці можуть отримати посвідку на проживання на території країн блоку терміном на щонайменше рік.
"Біженці з України заслуговують на нашу солідарність і підтримку, як і країни, які їх вітають", – написала фон дер Ляєн.
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Про це голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила у Twitter, передає "Європейська правда".
Крім того, ЄС визначило, що українські біженці можуть отримати посвідку на проживання на території країн блоку терміном на щонайменше рік.
"Біженці з України заслуговують на нашу солідарність і підтримку, як і країни, які їх вітають", – написала фон дер Ляєн.
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