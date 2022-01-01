44 літаки та 44 вертольоти: озвучили втрати російських окупантів на 10 день війни

Російські окупанти знову зазнають чергових втрат від протиповітряної оборони Сил оборони України на 10 день війни.Про це інформують у Командуванні повітряних сил ЗСУ.Отже, окупанти втратили три вертольоти самотужки збив морський піхотинець ВМС ЗСУ, 1 штурмовик Су-25 та 1 вертоліт збили військовослужбовці оперативного командування «Південь» Сухопутних військ ЗСУ, два винищувача-бомбардувальника Су-34 збили військовослужбовці оперативного командування «Північ» Сухопутних військ ЗСУ, два літаки Су-30 СМ збили військовослужбовці повітряного командування «Південь» Повітряних Сил ЗСУ.Також протиповітряна оборона збила БпЛА «Орлан-10» та кілька крилатих ракет, що летіли в мирні українські міста.Загалом станом на 23.00 5 березня втрати авіаційної техніки російських окупаційних військ становлять:44 літаки та 44 вертольоти – йдуть нога в ногу.Ворожих льотчиків, які катапультувались і вижили, знайшли українські воїни. Їм надано медичну допомогу і вони уже дають свідчення за злочини путінського режиму перед людяністю!Варто відзначити й роботу ударної авіації Повітряних Сил – бомбардувальників Су-24м та штурмовиків Су-25, які здійснили кілька авіанальотів на ворожі колони, завдавши потужних ракетно-бомбових ударів.