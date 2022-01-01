 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

44 літаки та 44 вертольоти: озвучили втрати російських окупантів на 10 день війни

44 літаки та 44 вертольоти: озвучили втрати російських окупантів на 10 день війни
Російські окупанти знову зазнають чергових втрат від протиповітряної оборони Сил оборони України на 10 день війни.

Про це інформують у Командуванні повітряних сил ЗСУ.

Отже, окупанти втратили три вертольоти самотужки збив морський піхотинець ВМС ЗСУ, 1 штурмовик Су-25 та 1 вертоліт збили військовослужбовці оперативного командування «Південь» Сухопутних військ ЗСУ, два винищувача-бомбардувальника Су-34 збили військовослужбовці оперативного командування «Північ» Сухопутних військ ЗСУ, два літаки Су-30 СМ збили військовослужбовці повітряного командування «Південь» Повітряних Сил ЗСУ.

Також протиповітряна оборона збила БпЛА «Орлан-10» та кілька крилатих ракет, що летіли в мирні українські міста.

Загалом станом на 23.00 5 березня втрати авіаційної техніки російських окупаційних військ становлять:

44 літаки та 44 вертольоти – йдуть нога в ногу.

Ворожих льотчиків, які катапультувались і вижили, знайшли українські воїни. Їм надано медичну допомогу і вони уже дають свідчення за злочини путінського режиму перед людяністю!

Варто відзначити й роботу ударної авіації Повітряних Сил – бомбардувальників Су-24м та штурмовиків Су-25, які здійснили кілька авіанальотів на ворожі колони, завдавши потужних ракетно-бомбових ударів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: російські літаки, техніка, втрати, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
НБУ змінив графік роботи банків
Сьогодні, 01:38
Минула 10 доба війни з Росією: ситуація на всіх напряках України станом на 00:00
Сьогодні, 01:15
Українські біженці зможуть жити в ЄС рік
Сьогодні, 01:11
Visa та Mastercard повністю виходять з РФ та зупиняють транзакції
Сьогодні, 00:50
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Окупанти здаються, білоруси тікають, а закохані волиняни одружуються: добрі новини від ВолиньPost за 5 березня
Зрадник, який «здав» Росії аеродром у Луцьку, – так званий авіалюбитель Ілля Сметанін
Захисна готовність – на найвищому рівні, – голова Волиньради про загрозу вторгнення в область
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Українські біженці зможуть жити в ЄС рік
Сьогодні, 01:11
Visa та Mastercard повністю виходять з РФ та зупиняють транзакції
Сьогодні, 00:50
44 літаки та 44 вертольоти: озвучили втрати російських окупантів на 10 день війни
Сьогодні, 00:26
6 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
За 10 днів війни в Україні загинули 35 дітей
05 березень, 23:52
Схожі новини
44 літаки та 44 вертольоти: озвучили втрати російських окупантів на 10 день війни 44 літаки та 44 вертольоти: озвучили втрати російських окупантів на 10 день війни
05 березень, 00:32
Українські воїни знищили вже майже 9000 окупантів: загальні втрати ворога Українські воїни знищили вже майже 9000 окупантів: загальні втрати ворога
03 березень, 09:44
Росія вже втратила майже 6000 окупантів України Росія вже втратила майже 6000 окупантів України
01 березень, 09:02
Четвертий день війни: яка ситуація в Україні ввечері 27 лютого Четвертий день війни: яка ситуація в Україні ввечері 27 лютого
27 лютий, 21:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Росії наказали таємно вивозити «вантаж 200» з України, або знищувати тіла
Сьогодні, 02:04
 0
НБУ змінив графік роботи банків
Сьогодні, 01:38
 0
Минула 10 доба війни з Росією: ситуація на всіх напряках України станом на 00:00
Сьогодні, 01:15
 0
Українські біженці зможуть жити в ЄС рік
Сьогодні, 01:11
 0
Visa та Mastercard повністю виходять з РФ та зупиняють транзакції
Сьогодні, 00:50
 0
Медіа
відео
1/8