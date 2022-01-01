44 літаки та 44 вертольоти: озвучили втрати російських окупантів на 10 день війни
Сьогодні, 00:26
Російські окупанти знову зазнають чергових втрат від протиповітряної оборони Сил оборони України на 10 день війни.
Про це інформують у Командуванні повітряних сил ЗСУ.
Отже, окупанти втратили три вертольоти самотужки збив морський піхотинець ВМС ЗСУ, 1 штурмовик Су-25 та 1 вертоліт збили військовослужбовці оперативного командування «Південь» Сухопутних військ ЗСУ, два винищувача-бомбардувальника Су-34 збили військовослужбовці оперативного командування «Північ» Сухопутних військ ЗСУ, два літаки Су-30 СМ збили військовослужбовці повітряного командування «Південь» Повітряних Сил ЗСУ.
Також протиповітряна оборона збила БпЛА «Орлан-10» та кілька крилатих ракет, що летіли в мирні українські міста.
Загалом станом на 23.00 5 березня втрати авіаційної техніки російських окупаційних військ становлять:
44 літаки та 44 вертольоти – йдуть нога в ногу.
Ворожих льотчиків, які катапультувались і вижили, знайшли українські воїни. Їм надано медичну допомогу і вони уже дають свідчення за злочини путінського режиму перед людяністю!
Варто відзначити й роботу ударної авіації Повітряних Сил – бомбардувальників Су-24м та штурмовиків Су-25, які здійснили кілька авіанальотів на ворожі колони, завдавши потужних ракетно-бомбових ударів.
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Про це інформують у Командуванні повітряних сил ЗСУ.
Отже, окупанти втратили три вертольоти самотужки збив морський піхотинець ВМС ЗСУ, 1 штурмовик Су-25 та 1 вертоліт збили військовослужбовці оперативного командування «Південь» Сухопутних військ ЗСУ, два винищувача-бомбардувальника Су-34 збили військовослужбовці оперативного командування «Північ» Сухопутних військ ЗСУ, два літаки Су-30 СМ збили військовослужбовці повітряного командування «Південь» Повітряних Сил ЗСУ.
Також протиповітряна оборона збила БпЛА «Орлан-10» та кілька крилатих ракет, що летіли в мирні українські міста.
Загалом станом на 23.00 5 березня втрати авіаційної техніки російських окупаційних військ становлять:
44 літаки та 44 вертольоти – йдуть нога в ногу.
Ворожих льотчиків, які катапультувались і вижили, знайшли українські воїни. Їм надано медичну допомогу і вони уже дають свідчення за злочини путінського режиму перед людяністю!
Варто відзначити й роботу ударної авіації Повітряних Сил – бомбардувальників Су-24м та штурмовиків Су-25, які здійснили кілька авіанальотів на ворожі колони, завдавши потужних ракетно-бомбових ударів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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