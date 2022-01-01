6 березня на Волині: гортаючи календар

6 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначають день народження волинський музикант Анатолій Вітинський, заслужений журналіст України Микола Вельма (на фото) та український актор та режисер з Волині Володимир Талашко.

Іменинники цього дня – Єгор, Тимофій, Георгій.

Вітаємо їх усіх з їхнім святом. Бажаємо добра, любові й безмежного натхнення у роботі.

Також 6 березня відзначається Міжнародний день дитячого телебачення і радіомовлення. Це свято дитинства, радості і найсвітліших мрій. Діти — це найвдячніші телеглядачі.

В цей день провідні телерадіокомпаній усього світу насичують свої ефіри програмами, кінофільмами, мультфільмами для дітей, щоб підтримати тему дитинства та дотримання прав дітей в усьому світі.

Поява такого свята пов'язана з рішенням дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) від 1994 року про прийняття програми заходів, присвячених цьому дню.

Оскільки ідея святкування сподобалася міжнародній спільноті, це свято стало традиційним і тепер відзначається щорічно.

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Теги: День народження, Луцьк
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