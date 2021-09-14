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За 10 днів війни в Україні загинули 35 дітей

За 10 днів війни в Україні загинули 35 дітей
Росія продовжує обстрілювати цивільне населення в Україні. За 10 днів війни загинули 35 дітей.

Про це повідомила в ефірі Радіо НВ Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

«На 18:00 (5 березня – ред.) вже 35 дітей загинуло. Ворог б'є і б'є. 71 дитина потребує медичної допомоги... Закрийте, будь ласка, небо над Україною! Тоді наші українці не будуть вмирати! Ми дуже просимо це зробити НАТО, держави, які входять в Альянс», – закликала Денісова.

Ще станом на 2 березня омбудсмен повідомляла, що загинула 21 дитина та 55 дітей постраждали.

Водночас секретар РНБО Олексій Денісов заявляв про 840 поранених дітей.

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Теги: діти, війна, Україна, смерть
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