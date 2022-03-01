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Visa та Mastercard повністю виходять з РФ та зупиняють транзакції

Visa та Mastercard повністю виходять з РФ та зупиняють транзакції
Платіжні системи Visa та Mastercard заявили, що повністю зупиняють роботу в Росії та найближчими днями припинять усі транзакції за картками.

Про це повідомили пресслужби компаній, пише "Економічна правда".

Visa заявила, що рішення вже вступило в силу. Компанії знадобиться декілька днів, аби припинити всі транзакції. Після завершення всі транзакції, ініційовані з картками Visa, випущеними в Росії, більше не працюватимуть за межами країни, а будь-які картки Visa, випущені банками за межами РФ, більше не працюватимуть на території Російської Федерації.

"Ми змушені діяти після безпідставного вторгнення Росії в Україну та неприйнятних подій, свідками яких ми стали", – заявив Ел Келлі, голова та головний виконавчий директор Visa Inc. "Нам шкода, який вплив це рішення матиме на наших колег, клієнтів, партнерів, та власників карток, які ми обслуговуємо в Росії. Та ця війна та загроза миру вимагають, аби ми діяли відповідно до наших цінностей".

У Mastercard також заявили, що картки, випущені російськими банками, більше не підтримуватимуться мережею Mastercardю. Будь-які картки, випущені за межами країни, не працюватимуть у російських продавців чи у банкоматах.

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Теги: Visa, Mastercard, Росія, санкції, транзакції, війна, банки
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