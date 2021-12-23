Розклад руху евакуаційних потягів на 6 березня

У неділю, 6 березня потяги "Укрзалізниця" везтимуть десятки тисяч українців десятками маршрутів.Розклад руху потягів оприлюднили на сторінці "Укрзалізниці в телеграмі.Евакуація населення відбуватиметься такими безпечними маршрутами:01:00 - «Інтерсіті+» Дарниця - Харків06:23 - №142 Львів - Лиман06:23 - №114 Львів - Лиман07:00 - №722 Дарниця - Харків07:36 - №1 Івано-Франківськ - Костянтинівка08:00 - №705 Дарниця - Львів12:06 - №45 Ужгород - Лиман13:34 - №114/142 Лиман - Львів14:00 ІС+ Дніпро - Київ14:07 - №749 Київ - Івано-Франківськ14:25 - №769 Київ - Кам’янець-Подільський15:02 - №55 Київ - Рахів17:00 - №743 Київ - Львів17:12 - №13 Київ - Солотвино17:42 - №792 Київ - Кременчук17:42 - №790 Київ - Кропивницький18:30 - №81 Київ - Ужгород19:06 - №44 Київ - Івано-Франківськ19:48 - №95 Київ - Рахів20:05 - №29 Київ - Ужгород20:12 - №49 Київ - Трускавець20:21 - №59 Київ - Чоп20:21 - №57 Київ - Ворохта21:07 - №38 Київ - Запоріжжя21:15 - №105 Київ - Одеса21:22 - №97 Київ - Ковель22:03 - №149 Полтава - Чернівці22:10 - №17 Харків - Ужгород22:22 - №7 Київ - Чернівці22:37 - №91 Київ - Львів22:47 - №46 Лиман - Ужгород23:46 - №771 Київ - Хмельницький04:11 - №114, 142 Лиман - Львів07:15 - ІС+ Харків - Львів12:36 - №46 Лиман - Ужгород13:30 - ІС+ Харків - Львів14:33 - №1 Івано-Франківськ - Костянтинівка14:39 - №114, 142 Львів - Лиман15:09 - №15 Харків – Рахов17:00 - №723 Харків - Львів19:27 - №795 Харків - Дніпро21:08 - №2 Костянтинівка - Івано-Франківськ21:43 - №7 Харків - Одеса22:40 - №45 Ужгород - Лиман06:23 - №796 Дніпро - Харків14:26 - №41 Дніпро - Трускавець16:39 - №6 Запоріжжя - Рахів11:07 - №006 Рахів - Запоріжжя12:20 - №120 Запоріжжя - Львів14:45 - №005 Запоріжжя – Рахів20:37 - №068 Запоріжжя - Львів21:38 - №038 Запоріжжя - Київ22:26 - №068 Львів - Запоріжжя00:28 - №105 Київ - Одеса00:58 - №078 Одеса - Ковель01:05 - №041 Дніпро - Трускавець02:35 - №771 Київ - Хмельницький03:42 - №060 Чоп - Київ03:42 - №058 Ворохта - Київ03:54 - №106 Одеса - Київ04:31 - №081 Ужгород - Київ04:42 - №050 Трускавець – Київ05:46 - №086 Запоріжжя – Львів06:03 - №056 Рахів – Київ06:47 - №770 Кам’янець-Подільський – Київ09:16 - №138 Лиман – Хмельницький10:23 - №070 Запоріжжя - Львів16:41 - №772 Хмельницький - Київ17:20 - №769 Київ – Кам’янець-Подільський17:43 - №086 Львів – Запоріжжя18:07 - №055 Київ – Рахів19:42 - №138 Хмельницький – Лиман20:50 - №716 Львів – Київ21:45 - №081 Київ – Ужгород22:32 - №042 Трускавець – Дніпро23:17 - №049 Київ – Трускавець23:26 - №057 Київ – Ворохта23:26 - №059 Київ – ЧопНа додачу заплановані евакуаційні рейси поїздами далекого сполучення та/або Інтерсіті+ з Краматорська, Одеси, Харкова, Запоріжжя, Дніпра та Кривого Рога. Також призначено спецрейс Тернопіль - Чернівці під евакуацію пасажирів харківських рейсів до Тернополя.Крім того, евакуйовуватимуть населення і електропоїздами:•з Харкова до Львова з пересадкою по Хмельницькому;•з Житомира (починаючи з 13:00) до Львова з пересадкою по Бердичеву;•oрганізовано човниковий рух на ділянці Харків – Полтава – Кременчук.Точні графіки будуть визначені безпосередньо на вокзалах з урахуванням динаміки заповнюваності поїздів.Також на 6 березня призначені такі евакуаційні поїзди для виїзду за кордон:№ 7603/7604 Львів – Пшемисль, відправленням о 00:40;№ 7605/7606 Львів – Пшемисль, відправленням о 05:27;№ 950 Львів – Хрубешув (схемою 20 вагонів), відправленням 07:10;№ 35/36 Львів – Пшемисль (схемою 15 вагонів), відправленням о 07:10;№ 7607/7608 Львів – Пшемисль, відправленням о 08:52;№ 902/903 Дніпро – Хелм, відправленням о 09:00;№ 7614/7615 Львів – Хелм, відправленням ДПКр-2 о 09:30;№ 918/919 Запоріжжя – Хелм, відправленням о 06.03.2022 о 11:00;№ 7609/7610 Львів – Пшемисль, відправленням о 12:12;№ 952 Львів – Хрубешув (схемою 20 вагонів), відправленням о 13:20;№ 7616/7617 Львів – Хелм, відправленням о 14:00 (подвійний склад ДПКр-3);№ 7611/7612 Львів – Пшемисль, відправленням о 15:40;