У Білорусі чоловіки масово втікають за кордон, аби Лукашенко не відправив їх воювати проти України, – МВС

У Білорусі чоловіки масово покидають свою країну та виїжджають за кордон. Вони бояться, що самопроголошений президент РБвіддасть наказ воювати проти України.Про це повідомив на спільному телемарафоні UA разом спікер Міністерства внутрішніх справ України"У Білорусі почався масовий виїзд чоловік за кордон. Чоловіки бояться, що Лукашенко може відправити війська до України, в чому я поки що сумніваюся", - розповів він.Також в МВС додають, що в Білорусі починається паніка, яка грає проти РФ."Чим більше цієї паніки буде, тим менше вірогідність, що Лукашенко навіть теоретично наважиться рухатися в бік України" - сказав радник міністра внутрішніх справ.