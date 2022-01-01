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Відомо, коли відбудеться третій раунд переговорів між Україною і Росією

Відомо, коли відбудеться третій раунд переговорів між Україною і Росією
Третій раунд переговорів делегації України з делегацією країни-агресора відбудеться у понеділок, 7 березня.

Про це повідомив голова фракції «Слуга народу» у Верховній Раді України, учасник переговорів Давид Арахамія на своїх офіційних сторінках у соцмережах.

Арахамія не уточнив, де відбудуться перемовини та які вимоги до Росії на них матиме українська сторона.

Нагадаємо, другий раунд відбувся у четвер, 3 березня. Але очікуваних результатів України тоді не отримала.

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Теги: переговори
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