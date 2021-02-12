Вторгнення РФ: ситуація в Україні станом на 18:00 десятого дня війни
Сьогодні, 19:25
У ході десятої доби війни РФ проти України загарбники, не досягаючи мети у встановлені терміни, продовжують завдавати ракетно-бомбових ударів, зокрема й із застосуванням бомбардувальної авіації по об’єктах цивільної інфраструктури.
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Сьогодні противники нанесли авіаудар по Білій Церкві, пошкодили понад 20 житлових будинків. В Ірпені внаслідок бомбардування пошкодили залізничну колію та вивели з ладу потяг, що використовували для евакуації мирного населення.
За наявною інформацією, з початку збройної агресії проти України активізувалась діяльність російських приватних військових кампаній (ПВК) щодо вербування особового складу, який має досвід проходження військової службу у підрозділах спеціального призначення та має відповідну підготовку. Відтак, у Ростові-на-Дону розгорнули штаб ПВК Вагнер.
Окупанти продовжують використовувати російську масовку для підготовки відеорепортажів про “успішність” проведення "операції" на території України.
На підступах до Броварів, в районі населеного пункту Перемога, захисники України нанесли авіаційний удар по 15 окремій мотострілецькій бригаді Центрального військового округу російських окупантів, втрати уточнюють.
Крім того, підрозділи Збройних Сил України знищили командира 247 гвардійського десантно-штурмового полку Південного військового округу ЗС РФ полковника Костянтина Зизевського.
Також збили 2 літаки російських окупантів, трьох льотчиків взяли у полон, 1 - знищили. Збили 5 вертольотів та 1 БПЛА ворога.
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Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Сьогодні противники нанесли авіаудар по Білій Церкві, пошкодили понад 20 житлових будинків. В Ірпені внаслідок бомбардування пошкодили залізничну колію та вивели з ладу потяг, що використовували для евакуації мирного населення.
За наявною інформацією, з початку збройної агресії проти України активізувалась діяльність російських приватних військових кампаній (ПВК) щодо вербування особового складу, який має досвід проходження військової службу у підрозділах спеціального призначення та має відповідну підготовку. Відтак, у Ростові-на-Дону розгорнули штаб ПВК Вагнер.
Окупанти продовжують використовувати російську масовку для підготовки відеорепортажів про “успішність” проведення "операції" на території України.
На підступах до Броварів, в районі населеного пункту Перемога, захисники України нанесли авіаційний удар по 15 окремій мотострілецькій бригаді Центрального військового округу російських окупантів, втрати уточнюють.
Крім того, підрозділи Збройних Сил України знищили командира 247 гвардійського десантно-штурмового полку Південного військового округу ЗС РФ полковника Костянтина Зизевського.
Також збили 2 літаки російських окупантів, трьох льотчиків взяли у полон, 1 - знищили. Збили 5 вертольотів та 1 БПЛА ворога.
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