Російські загарбники частково покинули Енергодар, – голова Запорізької ОДА





Про це Олександр Старух.



"Російські війська з міста вийшли, знову відновлено контроль всіх органів влади, керівник місцевої влади на місці", - зазначив Старух.



І додав:



"Правда, ніч провели страшну, там пограбували все, просто армія гопників. То за телефон вбили у Бердянську, то ноутбуки вкрали. Навіщо їм в полі ноутбук, взагалі не зрозуміло. Відновлена робота, є певні потреби. Зараз будемо намагатися зробити гумконвої та доставити пальне в Енергодар".



Щоправда, як повідомив міський голова після 19 години 5 березня російські окупанти контролюють периментр міста та оточили Запорізьку АЕС. Її працівники продовжують роботу під пильним наглядом загарбників.



Нагадаємо, раніше ми писали, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Російські загарбники покинули місто Енергодар у Запорізькій області, влада повернулася українцям.Про це повідомив голова Запорізької ОДА"Російські війська з міста вийшли, знову відновлено контроль всіх органів влади, керівник місцевої влади на місці", - зазначив Старух.І додав:"Правда, ніч провели страшну, там пограбували все, просто армія гопників. То за телефон вбили у Бердянську, то ноутбуки вкрали. Навіщо їм в полі ноутбук, взагалі не зрозуміло. Відновлена робота, є певні потреби. Зараз будемо намагатися зробити гумконвої та доставити пальне в Енергодар".Щоправда, як повідомив міський голова5 березня російські окупанти контролюють периментр міста та оточили Запорізьку АЕС. Її працівники продовжують роботу під пильним наглядом загарбників.Нагадаємо, раніше ми писали, що на підступах до Запорізької АЕС тривали запеклі бої . Внаслідок обстрілу виникла пожежа, яку таки вдалося ліквідувати

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію