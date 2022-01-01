Російські загарбники частково покинули Енергодар, – голова Запорізької ОДА
Сьогодні, 19:11
Російські загарбники покинули місто Енергодар у Запорізькій області, влада повернулася українцям.
Про це повідомив голова Запорізької ОДА Олександр Старух.
"Російські війська з міста вийшли, знову відновлено контроль всіх органів влади, керівник місцевої влади на місці", - зазначив Старух.
І додав:
"Правда, ніч провели страшну, там пограбували все, просто армія гопників. То за телефон вбили у Бердянську, то ноутбуки вкрали. Навіщо їм в полі ноутбук, взагалі не зрозуміло. Відновлена робота, є певні потреби. Зараз будемо намагатися зробити гумконвої та доставити пальне в Енергодар".
Щоправда, як повідомив міський голова після 19 години 5 березня російські окупанти контролюють периментр міста та оточили Запорізьку АЕС. Її працівники продовжують роботу під пильним наглядом загарбників.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на підступах до Запорізької АЕС тривали запеклі бої. Внаслідок обстрілу виникла пожежа, яку таки вдалося ліквідувати.
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Про це повідомив голова Запорізької ОДА Олександр Старух.
"Російські війська з міста вийшли, знову відновлено контроль всіх органів влади, керівник місцевої влади на місці", - зазначив Старух.
І додав:
"Правда, ніч провели страшну, там пограбували все, просто армія гопників. То за телефон вбили у Бердянську, то ноутбуки вкрали. Навіщо їм в полі ноутбук, взагалі не зрозуміло. Відновлена робота, є певні потреби. Зараз будемо намагатися зробити гумконвої та доставити пальне в Енергодар".
Щоправда, як повідомив міський голова після 19 години 5 березня російські окупанти контролюють периментр міста та оточили Запорізьку АЕС. Її працівники продовжують роботу під пильним наглядом загарбників.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на підступах до Запорізької АЕС тривали запеклі бої. Внаслідок обстрілу виникла пожежа, яку таки вдалося ліквідувати.
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