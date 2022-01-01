 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Російські загарбники частково покинули Енергодар, – голова Запорізької ОДА

Російські загарбники частково покинули Енергодар, – голова Запорізької ОДА
Російські загарбники покинули місто Енергодар у Запорізькій області, влада повернулася українцям.

Про це повідомив голова Запорізької ОДА Олександр Старух.

"Російські війська з міста вийшли, знову відновлено контроль всіх органів влади, керівник місцевої влади на місці", - зазначив Старух.

І додав:

"Правда, ніч провели страшну, там пограбували все, просто армія гопників. То за телефон вбили у Бердянську, то ноутбуки вкрали. Навіщо їм в полі ноутбук, взагалі не зрозуміло. Відновлена робота, є певні потреби. Зараз будемо намагатися зробити гумконвої та доставити пальне в Енергодар".

Щоправда, як повідомив міський голова після 19 години 5 березня російські окупанти контролюють периментр міста та оточили Запорізьку АЕС. Її працівники продовжують роботу під пильним наглядом загарбників.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на підступах до Запорізької АЕС тривали запеклі бої. Внаслідок обстрілу виникла пожежа, яку таки вдалося ліквідувати.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Енергодар, окупанти, Запорізька АЕС
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Кремль мав намір створити «народні республіки» на західній Україні: СБУ затримала організатора
Сьогодні, 19:49
Відомо, коли відбудеться третій раунд переговорів між Україною і Росією
Сьогодні, 18:56
Українська армія знищила російської військової техніки на 3 мільярди доларів – Forbes
Сьогодні, 16:47
Рішення, яке врятує тисячі життів: депутати Луцькради вимагають країни НАТО закрити небо над Україною
Сьогодні, 16:03
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Зрадник, який «здав» Росії аеродром у Луцьку, – так званий авіалюбитель Ілля Сметанін
Захисна готовність – на найвищому рівні, – голова Волиньради про загрозу вторгнення в область
Крізь призму війни: добрі новини першого дня весни від ВолиньPost. ПІДБІРКА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Кремль мав намір створити «народні республіки» на західній Україні: СБУ затримала організатора
Сьогодні, 19:49
Вторгнення РФ: ситуація в Україні станом на 18:00 десятого дня війни
Сьогодні, 19:25
Російські загарбники частково покинули Енергодар, – голова Запорізької ОДА
Сьогодні, 19:11
Відомо, коли відбудеться третій раунд переговорів між Україною і Росією
Сьогодні, 18:56
У Білорусі чоловіки масово втікають за кордон, аби Лукашенко не відправив їх воювати проти України, – МВС
Сьогодні, 18:51
Схожі новини
Пожежу на Запорізькій АЕС ліквідували – ДСНС Пожежу на Запорізькій АЕС ліквідували – ДСНС
04 березень, 06:47
У Миколаєві затримали ще чотирьох окупантів. ФОТО У Миколаєві затримали ще чотирьох окупантів. ФОТО
Сьогодні, 17:03
Українська ППО знешкодила безпілотник ворога Українська ППО знешкодила безпілотник ворога
Сьогодні, 15:50
Російські літаки бомблять цивільну інфраструктуру Харкова Російські літаки бомблять цивільну інфраструктуру Харкова
Сьогодні, 14:21
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Кремль мав намір створити «народні республіки» на західній Україні: СБУ затримала організатора
Сьогодні, 19:49
 0
Вторгнення РФ: ситуація в Україні станом на 18:00 десятого дня війни
Сьогодні, 19:25
 0
Російські загарбники частково покинули Енергодар, – голова Запорізької ОДА
Сьогодні, 19:11
 0
Відомо, коли відбудеться третій раунд переговорів між Україною і Росією
Сьогодні, 18:56
 0
У Білорусі чоловіки масово втікають за кордон, аби Лукашенко не відправив їх воювати проти України, – МВС
Сьогодні, 18:51
 0
Медіа
відео
1/8