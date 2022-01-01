На підступах до Запорізької АЕС тривають запеклі бої, – мер Енергодара. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 02:04
Вже понад годину на підступах до Запорізької атомної електростанції тривають запеклі бої.
Про це повідомляє міський голова Енергодара Дмитро Орлов у Телеграмі.
"Вже понад годину на підступах до Запорізької АЕС тривають запеклі бої. Наші ЗСУ тримають оборону", - написав він.
І закликав негайно припинити обстріл ЗАЕС.
Окрім того, за словами представника пресслужби станції Андрій Туза, внаслідок обстрілу виникла пожежа. Рятувальники не можуть почати її ліквідацію, адже обстріли російських військових тривають.
Інформації про порушення радіаційного фону наразі не повідомляють.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє міський голова Енергодара Дмитро Орлов у Телеграмі.
"Вже понад годину на підступах до Запорізької АЕС тривають запеклі бої. Наші ЗСУ тримають оборону", - написав він.
І закликав негайно припинити обстріл ЗАЕС.
Окрім того, за словами представника пресслужби станції Андрій Туза, внаслідок обстрілу виникла пожежа. Рятувальники не можуть почати її ліквідацію, адже обстріли російських військових тривають.
Інформації про порушення радіаційного фону наразі не повідомляють.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
«Це неправда, що ми слабші від Росії»: легендарний сотенний УПА впевнений у перемозі України
Сьогодні, 02:30
На підступах до Запорізької АЕС тривають запеклі бої, – мер Енергодара. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 02:04
Тихановська заявила про початок антивоєнного руху в Білорусі
Сьогодні, 01:26