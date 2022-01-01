На підступах до Запорізької АЕС тривають запеклі бої, – мер Енергодара. ОНОВЛЕНО





Про це повідомляє міський голова Енергодара Дмитро Орлов у Телеграмі.



"Вже понад годину на підступах до Запорізької АЕС тривають запеклі бої. Наші ЗСУ тримають оборону", - написав він.



І закликав негайно припинити обстріл ЗАЕС.







Окрім того, за словами представника пресслужби станції Андрій Туза, внаслідок обстрілу виникла пожежа. Рятувальники не можуть почати її ліквідацію, адже обстріли російських військових тривають.



Інформації про порушення радіаційного фону наразі не повідомляють.

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