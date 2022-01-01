«Це неправда, що ми слабші від Росії»: легендарний сотенний УПА впевнений у перемозі України
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Легендарний сотенний УПА, 99-річний Мирослав Симчич, який боровся за волю України під час і після Другої світової, переконаний, що наша держава вистоїть у боротьбі з Росією.
Про це інформує Локальна історія.
Симчич, який провів майже 33 роки в радянських таборах, зазначив, що добре вивчив росіян за цей час. За його словами, Москва визнає тільки силу.
"Це неправда, що ми слабші від Росії. Ми вистоїмо і дамо собі раду. І дамо Росії так в чоло, що вона більше не підніметься. Я був більше 30 літ в концтаборах і вивчив їхню (росіян — Ред.) психологію. Це люди, які не мають ні совісті, не честі, ніяких людських прикмет. Лиш одна сила може їх переконати", — сказав легендарний упівець.
Мирослав Симчич найбільш відомий тим, що сотня УПА під його керівництвом знищила в бою під Космачем (1945 р.) елітний підрозділ НКВС – 400 солдатів та офіцерів.
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Про це інформує Локальна історія.
Симчич, який провів майже 33 роки в радянських таборах, зазначив, що добре вивчив росіян за цей час. За його словами, Москва визнає тільки силу.
"Це неправда, що ми слабші від Росії. Ми вистоїмо і дамо собі раду. І дамо Росії так в чоло, що вона більше не підніметься. Я був більше 30 літ в концтаборах і вивчив їхню (росіян — Ред.) психологію. Це люди, які не мають ні совісті, не честі, ніяких людських прикмет. Лиш одна сила може їх переконати", — сказав легендарний упівець.
Мирослав Симчич найбільш відомий тим, що сотня УПА під його керівництвом знищила в бою під Космачем (1945 р.) елітний підрозділ НКВС – 400 солдатів та офіцерів.
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