«Вибух буде вдесятеро більший ніж у Чорнобилі», – Кулеба про загрозу на Запорізькій АЕС

«Вибух буде вдесятеро більший ніж у Чорнобилі», – Кулеба про загрозу на Запорізькій АЕС
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав припинити обстріл на Запорізькій АЕС, попереджаючи про небезпеку вибуху.

Про це він написав на своїй сторінці у твіттері.

«Якщо Запорізька АЕС вибухне, цей вибух буде вдесятеро більше ніж у Чорнобилі», – підкреслив Кулеба.

І закликав росіян негайно припинити вогонь.



Нагадаємо, на підступах до Запорізької атомної електростанції тривають запеклі бої. За словами представника пресслужби станції Андрій Туза, внаслідок обстрілу виникла пожежа. Рятувальники не можуть почати її ліквідацію, адже обстріли російських військових тривають.

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Теги: Енергодар, обстріл, пожежа, АЕС
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