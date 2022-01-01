«Вибух буде вдесятеро більший ніж у Чорнобилі», – Кулеба про загрозу на Запорізькій АЕС

Дмитро Кулеба закликав припинити обстріл на Запорізькій АЕС, попереджаючи про небезпеку вибуху.



Про це він написав на своїй сторінці у твіттері.



«Якщо Запорізька АЕС вибухне, цей вибух буде вдесятеро більше ніж у Чорнобилі», – підкреслив Кулеба.



І закликав росіян негайно припинити вогонь.



Russian army is firing from all sides upon Zaporizhzhia NPP, the largest nuclear power plant in Europe. Fire has already broke out. If it blows up, it will be 10 times larger than Chornobyl! Russians must IMMEDIATELY cease the fire, allow firefighters, establish a security zone! — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 4, 2022



Нагадаємо, на підступах до Запорізької атомної електростанції тривають запеклі бої. За словами представника пресслужби станції Андрій Туза, внаслідок обстрілу виникла пожежа. Рятувальники не можуть почати її ліквідацію, адже обстріли російських військових тривають.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністр закордонних справ Українизакликав припинити обстріл на Запорізькій АЕС, попереджаючи про небезпеку вибуху.Про це він написав на своїй сторінці у твіттері.«Якщо Запорізька АЕС вибухне, цей вибух буде вдесятеро більше ніж у Чорнобилі», – підкреслив Кулеба.І закликав росіян негайно припинити вогонь.Нагадаємо,. За словами представника пресслужби станції, внаслідок обстрілу виникла пожежа. Рятувальники не можуть почати її ліквідацію, адже обстріли російських військових тривають.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію