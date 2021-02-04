На Запорізьку АЕС пропустили пожежників, – голова ОВА

На Запорізьку АЕС пропустили пожежників, – голова ОВА
Російські загарбники пропустили пожежників на Запорізьку атомну електростанцію, яка загорілася в результаті обстрілів армією Російської Федерації.

Про це повідомляє "Енергоатом" у Телеграмі.

«На Запорізьку АЕС пропустили пожежників», - повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

Зазначають, що наразі вітер з боку АЕС дме у бік південно-східної частини України та у напрямку великих російських міст: Ростова-на-Дону та Краснодара.

Нагадаємо, на підступах до Запорізької атомної електростанції тривають запеклі бої. За словами представника пресслужби станції Андрій Туза, внаслідок обстрілу виникла пожежа. Рятувальники не могли почати її ліквідацію, адже російських військові не припиняли обстріл.

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Теги: ЗАЕС, Енергодар
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