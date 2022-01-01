 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

«Якщо буде вибух – це кінець Європі»: Зеленський записав термінове звернення щодо обстрілу Запорізької АЕС

«Якщо буде вибух – це кінець Європі»: Зеленський записав термінове звернення щодо обстрілу Запорізької АЕС
Президент України Володимир Зеленський виступив з екстреним зверненням через обстріл російськими військовими обʼєктів Запорізької атомної електростанції. Він розповів, що вже говорив про це з кількома світовими лідерами, включно з президентом США Джо Байденом, а також генеральним директором Міжнародного агентства з ядерної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі.

Він закликав європейських лідерів не допустити "кінця Європи" через загрозу вибуху на атомній станції в Енергодарі

Про це йдеться у відеозверненні президента.

Цитуємо Володимира Зеленського: "Європа повинна прокинутися.

Горить найбільша атомна станція Європи, прямо зараз.

Російські танки розстрілюють атомні блоки. Це танки, обладнані тепловізорами, тобто вони знають, куди стріляють. Вони до цього готувались.

Звертаюся до всіх… хто знає слово Чорнобиль…

Росія хоче це повторити і вже повторює, але у 6 разів більше.

Європейці, прокиньтесь, будь ласка. Говоріть своїм політикам: російські війська обстрілюють атомну станцію в Україні. Запорізьку атомну станцію…"

Він додав, що жодна держава ніколи не обстрілювала атомні енергоблоки.

"Це вперше в нашій історії, в історії людства, держава-терорист вдалася і до ядерного терору.

Російські пропагандисти погрожували засипати світ ядерним попелом. Тепер це не погроза – тепер це реальність.

Треба зупинити російських військових негайно.

Кричіть своїм політикам: Україна – це 15 атомних блоків.

Якщо буде вибух – це кінець всім. Кінець Європі. Це евакуація Європи.

Тільки негайні дії Європи можуть зупинити російські війська.

Не допустіть загибелі Європи від катастрофи на атомній станції".

Нагадаємо, на підступах до Запорізької атомної електростанції тривають запеклі бої. За словами представника пресслужби станції Андрій Туза, внаслідок обстрілу виникла пожежа.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Енергодар, АЕС, звернення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Що робити у випадку радіаційної аварії
Сьогодні, 05:25
Повідомили ситуацію в усіх регіонах України станом на 00:00 4 березня
Сьогодні, 01:01
Добрі новини від ВолиньPost: діти народжуються, закохані одружуються, а трактористи присвоюють ворожу техніку
03 березень, 22:50
Закінчився другий раунд переговорів між Росією і Україною: потрібних результатів не отримали
03 березень, 20:01
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Крізь призму війни: добрі новини першого дня весни від ВолиньPost. ПІДБІРКА
Добрі новини у лихий час: волинський бізнес продовжує допомагати Україні
Добрі новини у лихий час: як волинський бізнес кинувся на допомогу Україні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Що робити у випадку радіаційної аварії
Сьогодні, 05:25
«Якщо буде вибух – це кінець Європі»: Зеленський записав термінове звернення щодо обстрілу Запорізької АЕС
Сьогодні, 05:04
На Запорізьку АЕС пропустили пожежників, – голова ОВА
Сьогодні, 03:53
«Вибух буде вдесятеро більший ніж у Чорнобилі», – Кулеба про загрозу на Запорізькій АЕС
Сьогодні, 03:15
Співробітники Офісу Прокурора Гаазького трибуналу виїхали до України
Сьогодні, 02:58
Схожі новини
«Вибух буде вдесятеро більший ніж у Чорнобилі», – Кулеба про загрозу на Запорізькій АЕС «Вибух буде вдесятеро більший ніж у Чорнобилі», – Кулеба про загрозу на Запорізькій АЕС
Сьогодні, 03:15
На Запорізьку АЕС пропустили пожежників, – голова ОВА На Запорізьку АЕС пропустили пожежників, – голова ОВА
Сьогодні, 03:53
На підступах до Запорізької АЕС тривають запеклі бої, – мер Енергодара. ОНОВЛЕНО На підступах до Запорізької АЕС тривають запеклі бої, – мер Енергодара. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 02:04
У Луцьку каратимуть підприємців, які завищують ціни у воєнний стан У Луцьку каратимуть підприємців, які завищують ціни у воєнний стан
03 березень, 19:06
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Що робити у випадку радіаційної аварії
Сьогодні, 05:25
 0
«Якщо буде вибух – це кінець Європі»: Зеленський записав термінове звернення щодо обстрілу Запорізької АЕС
Сьогодні, 05:04
 0
На Запорізьку АЕС пропустили пожежників, – голова ОВА
Сьогодні, 03:53
 0
«Вибух буде вдесятеро більший ніж у Чорнобилі», – Кулеба про загрозу на Запорізькій АЕС
Сьогодні, 03:15
 0
Співробітники Офісу Прокурора Гаазького трибуналу виїхали до України
Сьогодні, 02:58
 0
Медіа
відео
1/8