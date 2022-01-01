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Пожежу на Запорізькій АЕС ліквідували – ДСНС

Пожежу на Запорізькій АЕС ліквідували – ДСНС
Пожежу в учбово-тренувальному корпусі Запорізької АЕС у місті Енергодар ліквідували.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій України.

"Запорізька область. О 06:20 пожежу в учбово-тренувальному корпусі Запорізької АЕС у м. Енергодар ліквідовано. Жертв та постраждалих немає".


Нагадаємо, на підступах до Запорізької атомної електростанції тривають запеклі бої. Внаслідок обстрілу виникла пожежа.

Станом на 5 ранку 4 березня ситуація дуже загрозлива. Президент України Володимир Зеленський виступив з екстреним зверненням через обстріл російськими військовими обʼєктів Запорізької атомної електростанції. Він розповів, що вже говорив про це з кількома світовими лідерами, включно з президентом США Джо Байденом, а також генеральним директором Міжнародного агентства з ядерної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі.

Він закликав європейських лідерів не допустити "кінця Європи" через загрозу вибуху на атомній станції в Енергодарі.

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Теги: Енергодар, Запорізька АЕС
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