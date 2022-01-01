Пожежу на Запорізькій АЕС ліквідували – ДСНС

Пожежу в учбово-тренувальному корпусі Запорізької АЕС у місті Енергодар ліквідували.Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій України."Запорізька область. О 06:20 пожежу в учбово-тренувальному корпусі Запорізької АЕС у м. Енергодар ліквідовано. Жертв та постраждалих немає".Нагадаємо,. Внаслідок обстрілу виникла пожежа.Станом на 5 ранку 4 березня ситуація дуже загрозлива. Президент України. Він розповів, що вже говорив про це з кількома світовими лідерами, включно з президентом США, а також генеральним директором Міжнародного агентства з ядерної енергії (МАГАТЕ)Він закликав європейських лідерів не допустити "кінця Європи" через загрозу вибуху на атомній станції в Енергодарі.