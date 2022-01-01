Змін радіаційного стану через пожежу на Запорізькій АЕС немає

4 березня військовими силами Російської Федерації здійснено обстріл майданчика Запорізької АЕС, внаслідок чого виникла пожежа на території ЗАЕС.Про це повідомляє Державна інспекція ядерного регулювання України.Станом на 6:20 силами підрозділів ДСНС України пожежу ліквідовано. Інформація про загиблих та травмованих наразі відсутня.Енергоблоки ЗАЕС зберігають цілісність, наявні ушкодження оббудови реакторного відділення енергоблока № 1, які не впливають на безпеку енергоблока. Системи та елементи, важливі для безпеки АЕС, знаходяться в працездатному стані.Змін радіаційного стану на поточний час не зафіксовано.Активовано Інформаційно-кризовий штаб Держатомрегулювання. Фахівці Держатомрегулювання та ДНТЦ ЯРБ підтримують зв’язок з керівництвом Запорізької АЕС.Стан енергоблоків:Енергоблок № 1: планово-попереджувальний ремонт.Енергоблоки №№ 2, 3: відключено від мережі та проводиться розхолодження ядерних установок.Енергоблок № 4: у роботі, електрична потужність 690 МВт.Енергоблоки № 5, 6: проводиться розхолодження ядерних установок.Наразі майданчик Запорізької АЕС захоплений військовими силами Російської Федерації.Оперативним персоналом контролюється стан енергоблоків та забезпечується їх експлуатація відповідно до вимог технологічних регламентів безпечної експлуатації.