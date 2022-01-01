Змін радіаційного стану через пожежу на Запорізькій АЕС немає

Змін радіаційного стану через пожежу на Запорізькій АЕС немає
4 березня військовими силами Російської Федерації здійснено обстріл майданчика Запорізької АЕС, внаслідок чого виникла пожежа на території ЗАЕС.

Про це повідомляє Державна інспекція ядерного регулювання України.

Станом на 6:20 силами підрозділів ДСНС України пожежу ліквідовано. Інформація про загиблих та травмованих наразі відсутня.

Енергоблоки ЗАЕС зберігають цілісність, наявні ушкодження оббудови реакторного відділення енергоблока № 1, які не впливають на безпеку енергоблока. Системи та елементи, важливі для безпеки АЕС, знаходяться в працездатному стані.

Змін радіаційного стану на поточний час не зафіксовано.

Активовано Інформаційно-кризовий штаб Держатомрегулювання. Фахівці Держатомрегулювання та ДНТЦ ЯРБ підтримують зв’язок з керівництвом Запорізької АЕС.

Стан енергоблоків:

Енергоблок № 1: планово-попереджувальний ремонт.
Енергоблоки №№ 2, 3: відключено від мережі та проводиться розхолодження ядерних установок.
Енергоблок № 4: у роботі, електрична потужність 690 МВт.
Енергоблоки № 5, 6: проводиться розхолодження ядерних установок.

Наразі майданчик Запорізької АЕС захоплений військовими силами Російської Федерації.

Оперативним персоналом контролюється стан енергоблоків та забезпечується їх експлуатація відповідно до вимог технологічних регламентів безпечної експлуатації.

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Теги: Росія, Україна, війна, Запорізька АЕС
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