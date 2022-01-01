У Луцьку на кухні, де раніше робили суші, тепер варять обіди для військових. ВІДЕО





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З 8-ї ранку тут уже кипить робота, адже до обіду треба встигнути з усім впоратися.



«У нас кожного дня інша команда людей. Дуже багато охочих доєднатися, приносять багато продуктів, закруток, сала», – розповіла кухарка Аліса.



Щодня над обідами для військових та тероборони працює по 8 людей. Тут – і працівники закладу, які добре знають кухню, і звичайні домогосподарки, які хочуть допомогти у такий нелегкий час.



Щодня тут готують понад 150 порцій, і вже о 13-й приїздить автомобіль по готові страви.



Втоми, запевняють кухарі, зовсім не відчувають. Після видачі обідів волонтери починають робити заготовки на наступний день.



На Волині понад 5 закладів харчування вирішили у воєнний час не припиняти роботу своїх кухонь.



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