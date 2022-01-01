У Луцьку на кухні, де раніше робили суші, тепер варять обіди для військових. ВІДЕО
Сьогодні, 08:55
Раніше на цій кухні цілими днями робили суші, нині ж тут готують обіди для волинських захисників.
Про це повідомляє 12 канал.
З 8-ї ранку тут уже кипить робота, адже до обіду треба встигнути з усім впоратися.
«У нас кожного дня інша команда людей. Дуже багато охочих доєднатися, приносять багато продуктів, закруток, сала», – розповіла кухарка Аліса.
Щодня над обідами для військових та тероборони працює по 8 людей. Тут – і працівники закладу, які добре знають кухню, і звичайні домогосподарки, які хочуть допомогти у такий нелегкий час.
Щодня тут готують понад 150 порцій, і вже о 13-й приїздить автомобіль по готові страви.
Втоми, запевняють кухарі, зовсім не відчувають. Після видачі обідів волонтери починають робити заготовки на наступний день.
На Волині понад 5 закладів харчування вирішили у воєнний час не припиняти роботу своїх кухонь.
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Про це повідомляє 12 канал.
З 8-ї ранку тут уже кипить робота, адже до обіду треба встигнути з усім впоратися.
«У нас кожного дня інша команда людей. Дуже багато охочих доєднатися, приносять багато продуктів, закруток, сала», – розповіла кухарка Аліса.
Щодня над обідами для військових та тероборони працює по 8 людей. Тут – і працівники закладу, які добре знають кухню, і звичайні домогосподарки, які хочуть допомогти у такий нелегкий час.
Щодня тут готують понад 150 порцій, і вже о 13-й приїздить автомобіль по готові страви.
Втоми, запевняють кухарі, зовсім не відчувають. Після видачі обідів волонтери починають робити заготовки на наступний день.
На Волині понад 5 закладів харчування вирішили у воєнний час не припиняти роботу своїх кухонь.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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