На Сумщині вщент розбили російську техніку, яка йшла на Київ. ФОТО

На Сумщині вщент розбили російську техніку, яка йшла на Київ. ФОТО
У Сумській області на дорозі Кіпті - Бачівськ вдалося зупинити техніку російської армії, яка направлялася до столиці.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Це російська техніка, яка йшла на Київ. Ми змогли її зупинити на Сумщині. Бо Сумщина - північний форпост України", - йдеться в його повідомленні.
На Сумщині вщент розбили російську техніку, яка йшла на Київ. ФОТО
На Сумщині вщент розбили російську техніку, яка йшла на Київ. ФОТО
На Сумщині вщент розбили російську техніку, яка йшла на Київ. ФОТО


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Теги: Росія, Україна, війна, Сумщина
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