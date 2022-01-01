На Сумщині вщент розбили російську техніку, яка йшла на Київ. ФОТО
Сьогодні, 08:35
У Сумській області на дорозі Кіпті - Бачівськ вдалося зупинити техніку російської армії, яка направлялася до столиці.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
"Це російська техніка, яка йшла на Київ. Ми змогли її зупинити на Сумщині. Бо Сумщина - північний форпост України", - йдеться в його повідомленні.
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Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
"Це російська техніка, яка йшла на Київ. Ми змогли її зупинити на Сумщині. Бо Сумщина - північний форпост України", - йдеться в його повідомленні.
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