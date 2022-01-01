На Сумщині вщент розбили російську техніку, яка йшла на Київ. ФОТО





Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.



"Це російська техніка, яка йшла на Київ. Ми змогли її зупинити на Сумщині. Бо Сумщина - північний форпост України", - йдеться в його повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Сумській області на дорозі Кіпті - Бачівськ вдалося зупинити техніку російської армії, яка направлялася до столиці.Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації"Це російська техніка, яка йшла на Київ. Ми змогли її зупинити на Сумщині. Бо Сумщина - північний форпост України", - йдеться в його повідомленні.

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