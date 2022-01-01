Українські воїни знищили вже більше 9000 окупантів: загальні втрати ворога





Про це інформує Генеральний штаб Збройних сил України.



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.03 орієнтовно склали:



особового складу - 9166 осіб,

танків ‒ 251 од,

бойових броньованих машин ‒ 939 од,

артилерійських систем –105 од,

РСЗВ - 50 од,

засоби ППО - 18 од,

літаків – 33 од (уточнюється),

гелікоптерів – 37 од,

автомобільної техніки - 404 од,

легкі швидкісні катери - 2 од,

цистерн з ППМ - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,



У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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