Українські воїни знищили вже більше 9000 окупантів: загальні втрати ворога

Українські воїни знищили вже більше 9000 окупантів: загальні втрати ворога
Повідомили про загальні бойові втрати противника станом на ранок 4 березня.

Про це інформує Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.03 орієнтовно склали:

особового складу - 9166 осіб,
танків ‒ 251 од,
бойових броньованих машин ‒ 939 од,
артилерійських систем –105 од,
РСЗВ - 50 од,
засоби ППО - 18 од,
літаків – 33 од (уточнюється),
гелікоптерів – 37 од,
автомобільної техніки - 404 од,
легкі швидкісні катери - 2 од,
цистерн з ППМ - 60,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,
Українські воїни знищили вже більше 9000 окупантів: загальні втрати ворога

У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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Теги: Росія, Україна, війна
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