Зеленський пережив три замахи за тиждень, – ЗМІ

Володимир Зеленський пережив як мінімум три спроби замаху.



Про це пише



За даними видання, із завданням убити президента України в країну було відправлено два угруповання — найманці ПВК Вагнера та кадировські спецпризначенці.



Наголошується на замахах зірвалися через дії співробітників ФСБ, які виступають проти війни.



Джерело, близьке до "Вагнера", повідомило виданню, що вони зазнали втрат під час замахів на Зеленського.



Вони вважають "неймовірним" рівень поінформованості служби безпеки президента щодо операцій.



Нагадаємо, що Збройні сили України 26 лютого

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