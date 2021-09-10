Зеленський пережив три замахи за тиждень, – ЗМІ

Зеленський пережив три замахи за тиждень, – ЗМІ
За тиждень від початку російсько-української війни президент Володимир Зеленський пережив як мінімум три спроби замаху.

Про це пише Українська правда з посиланням на британське видання The Times.

За даними видання, із завданням убити президента України в країну було відправлено два угруповання — найманці ПВК Вагнера та кадировські спецпризначенці.

Наголошується на замахах зірвалися через дії співробітників ФСБ, які виступають проти війни.

Джерело, близьке до "Вагнера", повідомило виданню, що вони зазнали втрат під час замахів на Зеленського.

Вони вважають "неймовірним" рівень поінформованості служби безпеки президента щодо операцій.

Нагадаємо, що Збройні сили України 26 лютого знищили ударне кадировське угруповання, метою якого була ліквідація Зеленського.

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Теги: Росія, Україна, війна, Зеленський, замах
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