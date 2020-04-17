Росія поставила світ на межу ядерного Армагедону, – Стефанчук закликав закрити небо над Україною

Руслан Стефанчук заявив, що Запорізька АЕС у рази потужніша і небезпечніша за Чорнобиль, і її обстріл, скоєний окупантами в ніч проти 4 березня, свідчить, що злочини Путіна досягли загальносвітового масштабу і загрожують існуванню Європи, а можливо, і людства.



Про це він сказав у відеозверненні 4 березня, пише



У зв'язку з цим голова ВРУ закликав партнерів якомога швидше запровадити безпілотну зону над Україною, щоб захистити не тільки Україну, а й Європу та світ у цілому.



"Від імені Верховної Ради України звертаюся до парламентів, урядів, громадян Європи та світу. Росія поставила Європу та світ на межу ядерного Армагедону. Російські окупаційні війська свідомо обстрілюють Запорізьку АЕС. І це не випадковість. Це цілеспрямований обстріл з метою викликати загальносвітового масштабу. Український Чорнобиль 36 років тому став узагальненим поняттям світової екологічної та техногенної катастрофи. Так от, Запорізька АЕС у рази потужніша і небезпечніша за Чорнобиль. Це свідчить, що злочини Путіна досягли загальносвітового масштабу і загрожують існуванню Європи, а можливо, і людства. Цей злочин наочно демонструє необхідність якомога швидшого впровадження безпілотної зони над Україною, щоб захистити не тільки Україну, а й Європу та світ у цілому. Зупиніть ядерного маніяка", - сказав Стефанчук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Голова Верховної Ради Україник заявив, що Запорізька АЕС у рази потужніша і небезпечніша за Чорнобиль, і її обстріл, скоєний окупантами в ніч проти 4 березня, свідчить, що злочини Путіна досягли загальносвітового масштабу і загрожують існуванню Європи, а можливо, і людства.Про це він сказав у відеозверненні 4 березня, пише ТСН. У зв'язку з цим голова ВРУ закликав партнерів якомога швидше запровадити безпілотну зону над Україною, щоб захистити не тільки Україну, а й Європу та світ у цілому."Від імені Верховної Ради України звертаюся до парламентів, урядів, громадян Європи та світу. Росія поставила Європу та світ на межу ядерного Армагедону. Російські окупаційні війська свідомо обстрілюють Запорізьку АЕС. І це не випадковість. Це цілеспрямований обстріл з метою викликати загальносвітового масштабу. Український Чорнобиль 36 років тому став узагальненим поняттям світової екологічної та техногенної катастрофи. Так от, Запорізька АЕС у рази потужніша і небезпечніша за Чорнобиль. Це свідчить, що злочини Путіна досягли загальносвітового масштабу і загрожують існуванню Європи, а можливо, і людства. Цей злочин наочно демонструє необхідність якомога швидшого впровадження безпілотної зони над Україною, щоб захистити не тільки Україну, а й Європу та світ у цілому. Зупиніть ядерного маніяка", - сказав Стефанчук.

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